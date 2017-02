Gordon, roboti që bën kafe dhe zëvendëson baristin

I krijuar nga startup-i Cafe X, kjo pajisje është në gjendje të përgatisë një filxhan me kafe, duke marrë urdhra direkt nga klientët. A do t’i zëvendësojë njerëzit?

Krahët e robotizuar nuk janë sigurisht një risi në fushën e punësimit. Prej vitesh, ata janë të pranishëm veçanërisht në industrinë automobilistike. Dhe pikërisht nga një vizitë në selinë qendrore të Volkswagen në Wolfsburg, një grupi të rinjsh i lindi ideja për t’i përdorur edhe për të bërë kafenë.

Kompania startup Cafe X ka realizuar një krah mekanik inteligjent, në gjendje të përgatisë një kafe. Siç e thamë, bëhet fjalë për një robot që mund të marrë urdhra nga klientët. Me fjalë të tjera një tip baristi, në të gjitha aspektet me avantazhin që, siç pretendon kjo kompani që ka zhvilluar këtë pajisje inteligjente, është më shumë eficente. Roboti mund të përgatisë 100 – 120 filxhanë me kafe në orë. Dhe për më tepër nuk ka rrezik që ai të bëjë një ndër gabimet më të shpeshta të baristëve: të ngatërrojnë porositë e klientëve.

Si funksionon ky robot?

Gordon – kështu e ka quajtur kompania startup krahun mekanik – një ditë mund të punojë nëpër bare në krah të njerëzve. Ky robot ka edhe karakteristika të tjera interesante. Një ndër punët më të urryera për një barist është të lajë në fund të ditës makinën e kafesë. Kurse roboti është në gjendje të vetëpastrohet. Po si funksionon? Për të pirë një filxhan me kafe të përgatitur nga Gordon nuk është e nevojshme të bërtisni: “kamerier të lutem një kafe!”. Porosinë mund ta bëni nëpërmjet aplikacionit të vënë në dispozicion nga Cafe X. Si alternativë mund të përdorni ekranin me prekje të montuar te ky robot inteligjent.

Një kafe me cilësi

Nuk është hera e parë që kjo kompani startup përpiqet që të ndërtojë një barist mekanik. Gordon është një pajisje vërtet e bukur për t’u parë ndërkohë që punon. Krahu mekanik inteligjent është madje edhe i kujdesshëm në cilësinë e kafesë. Ai e përshtat kafenë në varësi të temperaturës dhe lagështisë. Ndër të tjera, ky robot ka në dispozicion lloje të ndryshme kafesh.

Pyetja që lind natyrshëm është: a do t’i zëvendësojë baristët? Sipas startup, përgjigjja është jo. Klientët do të kenë gjithnjë nevojë për dikë që t’i shpjegojë se si funksionon Gordon.

Megjithatë, Gordon ka një defekt. Për momentin, ky barist i robotizuar është i disponueshëm vetëm në San Francisko dhe Hong Kong.