Greqi, bankat parashikojnë rritjen e kredive në 2017-n

Pas gjashtë vitesh e gjysmë të kontraktimit të kreditimit, bankat greke po shpresojnë se viti 2017 do të jetë i pari që do të shënojë zgjerimin e kredive të dhëna. Zyrtarët e sektorit përllogarisin se, nëse gjërat shkojnë mirë vitin e ardhshëm dhe vendi nuk do të përfshihet në trazira të reja, atëherë në 2017-n do të pritet një rritje me 5 miliardë euro në kredi, me normë zgjerimi kredie 2%.

Nuk ka siguri se gjërat do të shkojnë vaj, pasi kjo do të varet nga një seri faktorësh sikurse është përmbyllja e rishikimit të dytë, koha kur Greqia do të hyjë në programin e blerjes së obligacioneve të Bankës Qendrore Europiane, si do të përfshihet kthimi i depozitave, kur do të mbarojë kontrolli i kapitalit, nëse klima pozitive konsolidohet, nëse ka stabilitet politik, si dhe në rast se pasiguria zhduket përfundimisht.

Mungesa e secilit prej këtyre faktorëve mund të dëmtojë rikthimin e ekspansionit vitin e ardhshëm.

Mbi të gjitha, parashikime të njëjta janë dhënë dhe për 2014-n dhe 2015-n, por zhvillimet politike dhe pasiguritë ndikuan në kthimin në normalitet.

Panorama e sektorit privat të financimit, ekonomive familjare dhe korporatave, kanë qenë veçanërisht negative gjatë viteve të fundit.

Rrjedha neto e kreditimit ka qenë e dobët për 78 muaj, për shkak se kreditë e ripaguara kanë tejkaluar ato të dhëna: balanca e kreditimit ra nga 257.47 miliardë euro në fund të vitit 2010, në 197.76 miliardë euro në tetor, me një diferencë prej 60 miliardë eurosh.

Kreditë për korporatat ranë nga 130 miliardë euro në 2010 në 93 miliardë euro në tetor të 2016-s, ndërkohë që kreditë për individët ranë nga 119 miliardë gjashtë vite më parë, në 91 miliardë.

Zyrtarët e lartë të bankave thonë se kushtet kryesore për të rritur kreditimin janë përmirësimi i klimës ekonomike, rivendosja e besimit, si dhe shtimi i investimeve dhe blerja e aseteve nga sipërmarrjet.