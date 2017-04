Hapet në Tiranë Panairi i parë Mesdhetar i Turizmit

Hapi sot dyert Panairi i Parë Mesdhetar i Turizmit, në Expocity, Tiranë, i cili synon ta fusë Shqipërinë në kalendarin ndërkombëtar të panaireve, si dhe të jetë një pikë takimi i një rëndësie rajonale mes subjekteve që operojnë në këtë sektor. Në ceremoninë e hapjes mori pjesë ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes znj. Milva Ekonomi, e cila në mënyrë simbolike preu dhe shiritin e këtij panairi të parë, duke uruar që ai të bëhet i përvitshëm dhe të sjellë një vlerë të shtuar në turizmin shqiptar.

Në këtë panair janë 72 stenda dhe rreth 120 subjekte, ku risi është prezantimi i secilës Bashki të vendit, që nga Malësia e Madh e deri në Sarandë. Produktet e paraqitura në këtë panair janë nga më të larmishmet, që nga paketat turistike, produktet e kulinarisë, kostumografisë, punimeve artizanale e gjithçka tjetër të bukur dhe me vlerë që ka vendi ynë. Gjithashtu merrnin pjesë agjenci turistike nga Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, nga Italia e Greqia, të përfaqësuara nga ambasadat që i takojnë zonës së Mesdheut . Ky panair, që do të zgjasë dy ditë (8-9 prill), u organizua nën kujdesin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes me bashkorganizatorë Agjencinë Kombëtare të Turizmit, Unionin Turistik Shqiptar dhe Shoqatën Turistike Shqiptare.

Ceremonia sot nisi me këngë e valle popullore nga trevat e Shqipërisë, të cilat u performuan në stendën kryesore të Agjencisë Kombëtare të Turizmit.

Në ceremoninë e hapjes, ministrja Ekonomi mbajti një fjalë ku përshëndeti gjithë të ftuarit dhe pjesëmarrësit. Ajo u shpreh shumë entuziaste që më në fund, Shqipëria ia doli të organizojë një panair të sajin dhe të mos jetë thjesht pjesëmarrëse në panaire turizmi në botë. Duke shfrytëzuar këtë mundësi, ministrja ndau gjithë arritjet e Shqipërisë në Turizëm, veçanërisht vitin e fundit, të cilat kanë qenë të shumta dhe e kanë renditur Shqipërinë mjaft mirë në zhvillimin e këtij sektori, hapjen e vendeve të punës, sigurinë dhe hapjen e Shqipërisë, ose ndryshe brandimin e saj në botë.