HEC me koncesion, Energjitika shpall fituesit në Dibër dhe Fier

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur dhënien me koncesion të hidrocentraleve të vegjël në zonën e Dibrës dhe Fierit.

Sipas dokumenteve të publikuar investimi duhet të jetë tërësisht privat, ndërsa koncesionet zgjasin 35 vite dhe janë të tipit, ndërtim-operimin-transferim.

Hidrocentralet do të ndërtohen në perroin e Luses në Dibër, dhe tjetri në rezvuarin e ndërtuar tashmë të Thanës në qarkun e Fierit.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesve fillojnë me fuqinë e instaluar, tarifën koncesionare, analizën ekonnomike për të vazhduar me kapacitetin financiar, ndikimin në mjedis etj.

Në buletinin e një jave më parë ministria pati shpallur dhënien me koncesion të një tjetër hidrocentrali të vogël në Kukur të Gramshit.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit

Fuqia e instaluar 25 pikë

Tarifa Koncesionare 15 pikë

Analiza ekonomiko-financiare 15 pikë

Kapaciteti financiar 13 pikë

Ndikimi ekologjik dhe social 13 pikë

Lidhja me sistemin elektroenergjetik 10 pikë

Koha e zbatimit te punimeve 6 pikë

Kosto njësi per makineritë e pajisjet 3 pikë

