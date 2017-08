Inter/ Nainggolan, Vidal, Schick dhe yjet e tjerë që nuk erdhën kurrë

Iluzioni i madh. Merkato e Interit, këtë verë, është ushqyer me thashetheme, tratativa të gjata dhe shumë ëndrra. Lista e yjeve që gravituan (madje dhe afër) në orbitën klubit të Interit është e gjatë. Duke filluar me trajnerët.

Nuk është çudi që Piero Ausilio (drejtori sportiv) dhe Walter Sabatini (koordinatori teknik i Suning Sports), në fund të kampionatit të kaluar, synonin Antonio Conte-n trajner. Por tekniku nga Leçe i tha jo një superoferte prej 70 milionë eurosh në 5 vjet dhe qëndroi në pankinën e Chelsea. Ndërkohë, edhe Diego Simeone, qëndroi në Madrid. Në fund, erdhi Luciano Spalletti që shumë e cilësojnë si top player i skuadrës.

MBROJTJA

Sa i përket mbrojtjes, marrëveshjet që nuk u arritën nisin me Andrea Conti (përfundoi tek Milan për 24 milionë + bonus) dhe ish-verdhekuqin Antonio Rüdiger i cili iu bashkua Chelsea për 35 milionë + 4 mln bonus. Spalleti dëshironte që klubit t’i bashkohej edhe Manolas, të cilit iu ofruan 30 milionë dhe një kontratë për tre sezone. Por asgjë. Kostas Manolas qëndroi tek Roma. Një objektiv tjetër, gjermani Benedikt Howedes, i cili sot pritet në Torino pasi arriti një marrëveshke me Juventusin.

MESFUSHA

Ëndrrat e netëve të gjata të verës ishin Radja Nainggolan, Arturo Vidal, Kevin Strootman, madje dhe Andrés Iniesta.

Trajneri Spalleti synonte fort tek lojtari belg. “Është një futbollist i madh dhe një djalë i mirë. Është ndryshe nga sa e përshkruajnë. Çfarëdo gjëje që i kërkohet, Radja e bën me një lehtësi çarmatosëse”, pati thënë para disa kohësh tekniku. Për të, klubi ishte gati të investonte 55-60 milionë. Por lojtari iu bashkua Romës.

I njëjti fat edhe për Strootman për të cilin Ausilio dhe Sabatini ishin gati të paguanin cash 45 milionë të klauzolës (e vlefshme deri më 31 korrik). Më pas, Interi synoi lojtarin nga Kili të Bayern Munchen, për 45 milionë euro për katër vjet. Por kjo nuk mjaftoi. Në fund interesimi përAndrés Iniesta. Për momentin mesfushori nuk ka rinovuar ende me Barcelonën.

SULMI

Për Federico Bernardeschin, ish-lojtarin e Fiorentinës, plani ishte gati: 35 milionë Fiorentinës dhe 4 milionë euro në vit për të. Por në fund, përfundoi tek Juve, për 40 milionë euro. Inter synonte Alexix Sanches nga Arsenali, për të cilin Suning thoshte se ishte gati të investonte 55-60 milionë euro dhe argjentinasin Angel di Maria. Edhe supertalenti Anthony Martial mund të vishte fanellën e Interit, por jo. Dështimi i fundit në kohë lidhet me Keita Balde, i cili firmosi kontratë me Monakon (30 milionë plus bonus).

Dhe tani pyetja që lind spontanisht: “Pse?”. Pse Inter, pavarësisht qëllimeve fillestare të Suning nuk mundi dhe donte të investonte? Kjo ndodhi për shkak të ndryshimit së fundi të strategjisë së Suning dhe kushtet e reja të Pekinit si dhe fair play financiar i vendosur nga UEFA. Por kushedi, ndoshta në fund, rezultatet mund t’i japin të drejtë shoqërisë. Tani të ëndërrosh, nuk kushton asgjë.