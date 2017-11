Investimet në Pasuri e paluajtshme, Gjermania kryeson në Europë

Gjermania dominon në sektorin e pasurive të paluajtshme falë ekonomisë së qëndrueshme të vendit, ndërsa qytetet gjermane duket se janë vendet e preferuara në Europë për të investuar në pasuri të paluajtshme.

Investimet në pasuri të paluajtshme në Gjermani përllogariteshin sipas Il Sole 68 miliardë euro në 12 muajt e fundit.

Gjermania është ndryshe nga pjesa tjetër e Europës, ku shpesh shtetet janë të identifikuar me një qytet të vetëm për investime në sektorin e pasurive të paluajtshme si p.sh. Londra për Mbretërinë e Bashkuar, Parisi për Francën apo Milano për Italinë.

Sipas të dhënave të publikuar në grafikën e Il Sole, pas Gjermanisë, investimet më të madha në pasuri të paluajtshme i ka Mbretëria e Bashkuar me 64 miliardë euro për harkun kohorë nga tremujori i fundit i 2016-s deri në tremujorin e tretë të 2017-s.

Në vend të tretë, por me një diferencë shumë të madhe në vlerën e investuar në 10 muajt e fundit është Franca me 25 miliardë euro të investuara në pasuri të paluajtshme.

Më pas renditet Spanja dhe Holanda, ku vlera e investuar është përkatësisht, 18 dhe 17 miliardë euro.

Këtë tendencë pozitive e konfirmon edhe kërkimi “Emerging Trends in Real Estate Europe 2018” i kryer nga PwC dhe Urban Land Institute i publikuar dje.

Rindërtim dhe rifillim janë dy fjalët kyçe të sondazhit mbi trendin që do të ketë tregu europian në vitin e ardhshëm. Tregu përshkruhet si kaotik, por me tendenca pozitive, i cili po përballet ende me ndryshimet dhe rimodelimin e shoqërisë, stilit të ri të jetesës, faktorëve demografikë, flukseve migratore, por edhe të ndryshimeve teknologjike.