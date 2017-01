BE-ja detyrë Shqipërisë: Në 2017-n nisni hartimin e një strategjie për inovacionin

Shqipëria, së bashku me Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën vlerësohen nga autoritetet europiane si vendet e rajonit që gjenden në fazën më të hershme të zhvillimit të shkencës dhe kërkimit. Ndërsa Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia kanë në bërë përparime të dukshme.

Komisioni Europian për secilin vend ka hartuar disa kërkesa të qarta të cilat duhet të merren në konsideratë duke filluar që nga viti 2017.

Shqipërisë, më konkretisht i kërkohet që të adaptojë një strategji gjithëpërfshirëse në fushën e kërkimit dhe të inovacionit, të ndërtojë kapacitete dhe të rrisë investimet.

Për Kosovën, Komisioni vëren se vendi nuk ka bërë asnjë hap përpara në lidhje me rekomandimet e dhëna deri më sot, ndërsa pret që të zbatohen rekomandimet e dala nga programi “Horizon 2020” në lidhje me investimet. Gjithashtu Kosovës i kërkohet që të miratojë sa më parë një ligj me standarde për institucionet e arsimit të lartë, si dhe të nxisë investimet për kërkime dhe shkencë si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat.

Shqipëria pozicionohet e fundit në renditjen që vlerëson potencialin ekonomik të një vendi, bazuar mbi tregues të ndryshëm nga PBB-ja, si kreativiteti dhe inovacioni, sipas indeksit më të fundit të publikuar nga Indigo. Duke rënë i 79-i në renditje, vendi është shumë më mbrapa fqinjëve duke u vlerësuar me pikët më të ulëta për sa i përket inovacionit dhe kreativitetit (62.9 pikë), ndërkohë që asnjë prej fqinjëve nuk vlerësohet nën 100 pikë.

Tregues tjetër i dobët është edhe ekonomia dixhitale, ku vlerësohemi me 68.7 pikë.

Duke përdorur të dhëna nga burime si Banka Botërore, UNESCO dhe Universiteti i Havardit, studimi rendit 152 vende sipas pikëve që kanë shënuar në 5 kategori: krijimtaria dhe inovacioni, diversiteti ekonomik, ekonomia dixhitale, liria, si dhe stabiliteti me qëndrueshmërinë ligjore.