JA MINISTRAT E RINJ; Prezantohet struktura e re e qeverisë, 11 ministri dhe 2 ministra shteti

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot në Asamblenë e Partisë Socialiste strukturën e qeverisë së re, së bashku me ministrat përkatës.

Rama theksoi se ndër tiparet kryesore të qeverisë së re do të jenë besnikëria ndaj njerëzve, vullneti për të çuar deri në fund reformat, rritja e disiplinës organizative. Ai shtoi se eksperienca ka treguar që duhet qeveri më e vogël.

Struktura e ministrive do të ndryshojë. Qeveria e re do të ketë 11 ministri dhe 2 ministra shteti.

Zëvendës kryeministre do të jetë Senida Mesi, e cila u zgjodh për herë të parë këtë sesion si deputete e Shkodrës.

Ministër i Shtetit për Shqiptarët Jashtë (diasporën) do të jetë Pandeli Majko, që ka një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste.

Ministre e Shtetit për Sipërmarrësit – Sonila Qato, e cila deri tani ka mbajtur postin e Drejtoreshës së Agjencisë së Trajtimit të Pronave.

Ministër i Brendshëm-Fatmir Xhafaj, i cili e mbajti këtë poste edhe në tre muajt e fundit të qeverisjes së kaluar.

Ministre e Mbrojtjes- Olta Xhaçka, që në muajt e fundit të qeverisjes së kaluar mbante postin e Ministres së Punës.

Ministre e Drejtësisë- Etilda Gjonaj

Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të bashkohen. Ministër do të jetë Arbën Ahmetaj, i cili në mandatin e kaluar drejtoi fillimisht Ekonominë dhe më pas kaloi tek financat. Kjo superministri, përveç ekonomisë, do të marrë edhe mirëqenien sociale.

Ministër i Jashtëm do të vijojë të mbetet Ditmri Bushati

Ministria e Energjisë bashkohet me Infrastrukturën. Ministër i ri do të jetë Damian Gjiknuri, që deri tani ka drejtuar energjinë.

Ministrër i Bujqësisë- Niko Peleshi, ish zëvendëskryeministri në mandatin e kaluar.

Ministër i Turizmi dhe Mjedisit- Blendi Klosi, ish ministër i shtetit.

Ministre e Kulturës- Mirela Kumbaro, e cila ka mbajtur të njëjtin post edhe në mandatin e kaluar.

Ministre e Rinisë Arsimit dhe Sportit-Lindita Nikolla, i njëjti post si mandatin e kaluar

Ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social-Ogerta Manastirliu, e cila ishte ministre e shëndetësisë muajt e fundit të mandatit të kaluar.

Rama tha se do të ketë një pasqyrë periodike të punës për çdo ministër. “Nuk do të ketë më një filozofi fillon dhe mbaron mandati”. Ai shtoi se besimi për ministrat do të jetë i kushtëzuar.