Jaka: Konsumatorit i duhet kthyer besimi tek produkti shqiptar

Trupat e inspektimit duhet të jenë të pavarura për të pasur një frymë besimi të konsumatorit për produktin shqiptar.

Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Inspektoratin Qendror.

Ndër pikat e marrëveshjes ajo që është e rëndësishme të theksohet është jo thjesht shkëmbimi i informacioneve nga institucionet përkatëse, por ngritja e problematikave dhe dhënia e zgjidhjeve në një kohë të shpejtë aty ku ndeshen vështirësi të sipërmarrjes në komunikimin me inspektorët shtetërorë. Kjo marrëveshje u nënshkrua në një takim mes sipërmarrjes dhe prodhuesve shqiptarë dhe trupës së inspektorëve shtetërorë. \

Kreu i Inspektoratit Qendror, z.Shkëlqim Hajdari duke e vlerësuar këtë si një hap të rëndësishëm të një pune konkrete që kërkon një udhë të gjatë u shpreh se “ne e konsiderojmë kryerjen e inspektimeve sipas kësaj procedure ligjore e dixhitale, një ndihmë të madhe për mbështetjen e fuqizimin e biznesit vendas dhe të huaj që operon në Shqipëri”. Po kështu sipas tij “kjo procedurë bashkëkohore kontrolli do të identifikojë bizneset që punojnë në mënyrë të pandershme, të cilët do të përballen me masa të forta administrative, mbyllje të bizneseve deri në ndjekjen penale të atyre që importojnë, prodhojnë apo tregtojnë mallra jashtë standardeve të përcaktuara saktësisht nga ligji shqiptar dhe konventat ndërkombëtare ekonomike dhe tregtare ku ka aderuar biznesi shqiptar dhe vendi ynë”.

Për zotin Hajdari arritja e këtij objektiv të rëndësishëm në interes të konsumatorit shqiptar kërkon në mënyrë të domosdoshme ndryshimin e mentalitetit dhe bashkëpunimit të hapur e ligjor mes inspektorateve shtetërore e sipërmarrjes.

Për kryetarin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, zotin Nikolin Jaka ky moment u vlerësua si i rëndësishëm për sipërmarrësit shqiptar, duke vendosur një akord të ri mes sipërmarrjes dhe trupës së inspektimit. E gjitha kjo për zotin Jaka është në shërbim të konsumatorit.

“Shqipëria është një vend me një ekonomi të brishtë, ashtu siç është dhe një vend me sipërmarrje të brishtë, ashtu siç kemi dhe një konsumator të çoroditur për produktin që ka në treg”, u shpreh Jaka duke cilësuar se “kemi dëgjuar shumë histori për produkte apo fenomene negative të ofertës të sipërmarrjes”. Për këtë ai cilësoi në mënyrë të qartë se “duhet të jemi të kujdesshëm për të krijuar besimin tek standardet dhe cilësia për produktet joushqimore dhe ushqimore dhe për këtë ka një rol të rëndësishëm determinues Inspektorati Qendror ose trupa e inspektimit shtetëror në vendin tonë”. Duke vlerësuar reformat e bëra në vendin tonë, si ajo rregullatore apo fiskale, për kryetarin e Dhomës reforma më e rëndësishme është ajo e trupës së inspektimit dhe kjo “është reforma më e rëndësishme për qytetarin dhe konsumatorin shqiptar pasi në fund të fundit të gjithë jemi konsumatorë”.

Për këtë Jaka kërkoi që të gjendet mënyra e duhur se si duhet të kryhet reforma dhe se si duhet të krijohet besimi i qytetarit, por kjo “nuk vjen me dëshirën e sipërmarrësit apo te prodhuesit, por vjen nga mënyra e duhur e inspektimit duke i dhënë përparësi sipërmarrjes së ndershme e cila të jetë dhe konkurruese”. “Ka prodhues që në ofertat e tyre tregtare janë më me standard dhe cilësi të produkteve që vijnë nga jashtë, por ne na duhet që nëpërmjet një pune këmbëngulëse ligjore të kërkojmë standardin dhe cilësinë tek kontrolli dhe inspektimi që të thyhet një herë e mirë perceptimi i gabuar i konsumatorit në të gjithë trevat shqiptare ndaj produkteve të afruara nga ky komunitet, pra të kthehet besimi tek produkti kombëtar”, u shpreh kryetari i DHTIT. Po kështu Jaka kërkoi në emër të sipërmarrjes që “trupa e inspektimit të jetë e pavarur duke marrë modelet më të mira të BE-së, në mënyrë që të jetë një trupë profesionale, e ndershme dhe e pavarur”. Nga ana tjetër ai garantoi që Dhoma dhe prodhuesit shqiptar do të jenë në dispozicion për të standardizuar dhe për të rritur eficencën e cilësisë së ofertës së produkteve shqiptare.

Edmond Panarit, Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave pjesë e këtij takimi në fjalën e tij cilësoi rëndësinë e lancimit të një platforme të integruar siç është inspektimi online. “Për herë të parë ne sistemin e çlirojmë nga konflikti i interesave, plagë e mbajtur në vite dhe kjo platformë e sjell këtë”, u shpreh ministri duke shtuar se “krijimi i një statusi autonom e bën trupën e inspektorait të jetë e pavarur dhe të jetë në një marrëdhënie të mirë me biznesin”.

Milva Ekonomi, ministre e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, u shpreh se ky është një hap i rëndësishëm pasi shkon në linjë me të gjithë përpjekjen e përbashkët për të patur një ekonomi konkurruese. “Ne po bëjmë të gjithë përpjekjen që ekonomia jonë e vogël të bëjë pjesë në ekonominë ballkanike dhe më gjerë e ku më pas sipërmarrja duhet të ketë karakteristikat e sipërmarrësve evropiane”, u shpreh Ekonomi. Sipas ministres jemi në një rrugë të mirë dhe ndaj thirrja në të njëjtën tryezë e palëve është një hap i konsiderueshëm. “Është një fazë e re e inspektimit, që ndërmarrjeve të mos u vëmë shumë barriera dhe inspektimi online e bën më mirë të mundur komunikimin mes atyre që prodhojnë dhe konsumatorit”, u shpreh ministrja Milva Ekonomi.

Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhalliu e cilësoi arritjen e kësaj marrëveshje si një mekanizëm për përmirësimin e imazhit për produktet nga trevat shqiptare.

Veç krerëve të të dy institucioneve, ministrave të linjës në takimin e djeshëm ishin sipërmarrës anëtarë të Dhomës, prodhuesit shqiptarë, inspektorë të Inspektorateve kryesore në vendin tonë, krerët e Dhomave të Kosovës dhe Maqedonisë Veriperëndimore si dhe diplomatë të huaj të akredituar në vendin tonë.