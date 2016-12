Kabineti italian miraton shpëtimin e Monte dei Paschi

Monte dei Paschi di Siena (MPS) do të kërkojë ndihmë nga shteti për të shpëtuar, tha banka më e vjetër e botës të premten.

Tregtimet në letrat me vlerë financiare të MPS u pezulluan, pasi huadhënësi i tretë më i madh në vend konfirmoi se do të kërkonte mbështetje të jashtëzakonshme dhe të përkohshme financiare nga qeveria, e cila, nga ana e saj në orët e para të mëngjesit të së premtes e dha suportin e saj për ndihmën.

Në një takim urgjent në Romë, kabineti italian i udhëhequr nga kryeministri Paolo Gentiloni mbështeti një dekret që do t’i mundësojë MPS të përfitojë nga garancitë për likuiditet dhe injektim kapitali.

“Kjo do të sigurojë nevojat për kapital për MPS dhe do t’i mundësojë bankës të vazhdojë me planin e saj industrial,” tha Pier Carlo Padoan, ministër i financave, në një konferencë të shkurtër për shtyp të premten në mëngjes herët. “Banka e tretë më e madhe në vend e Italisë do të kthehet më në fund të veprojë me forcë në mbështetje të ekonomisë italiane dhe do të ofrojë qetësi për kursimtarët e saj dhe për punonjësit.”

Më parë, MPS nuk arriti të sigurojë mjaftueshëm fonde private kapitali.

Banka, e cila ka qenë në telashe prej vitesh dhe ishte bërë një simbol i problemeve të më të gjera të bankave italiane.

Zyrtarët italianë shpresojnë se ndërhyrja e qeverisë do ti japë fund shqetësimeve të MPS dhe do të kthejë gjithashtu besimin në institucionet financiare problematike.