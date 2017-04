KE: Kriza politike ka ndikuar negativisht rritjen ekonomike në tremujorin e parë 2017

TEMA TE NGJASHME: Komisioni Europian



Komisioni Europian ka publikuar raportin për tremujorin e parë të 2017-s për vendet kandidate dhe kandidatët potencialë. Në raport theksohet se rimëkëmbja ekonomike në Ballkanin Perëndimor është forcuar më tej gjatë 2016-s dhe rajoni ka shënuar rritjen më të lartë që nga 2008-a. Performanca ekonomike u nxit kryesisht nga rritja e PBB-së në Serbi dhe në Shqipëri. Ndërsa investimet dhe konsumi privat vazhduan të mbështesin rritjen në rajon.

Qeveria shqiptare paraqiti Programin e Reformave Ekonomike për periudhën 2017-2019 në Komisionin Europian në fund të janarit. Ky program projekton një rritje vjetore prej 4.2% në tre vjet. Nga ana fiskale, ky program parashikon se shkurtimi i shpenzimeve do të ulë deficitin e qeverisjes së përgjithshme në më pak se 1% të PBB-së deri në 2019-ën. Në shkurt, Fondi Monetar Ndërkombëtar përfundoi rishikimin e fundit të marrëveshjes dhe sipas FMN-së, programi e ka vendosur vendin në rrugën e rimëkëmbjes, ka forcuar kuadrin institucional dhe ka pakësuar dobësitë e ekonomisë.

PBB-ja reale u rrit me 4% nga viti në vit në tremujorin e katërt të 2016-s, krahasuar me rritjen prej 3.1% të tremujorit të tretë. Rritja vjetore e PBB-së arriti në 3.5% në 2016-n, nga 2.6% një vit më parë, duke shënuar rritjen më të madhe vjetore që nga 2010.

Megjithatë, në raport shkruhet se situata e pazgjidhur politike në prag të zgjedhjeve parlamentare më 18 qershor mund të ketë pasur ndikim të uljes në aktivitetin ekonomik në tremujorin e parë të vitit 2017, edhe pse kjo nuk është konfirmuar ende.

PBB-ja reale u rrit me 4% nga viti në vit në tremujorin e katërt të 2016-s, krahasuar me rritjen prej 3.1% të tremujorit të tretë. Rritja vjetore e PBB-së arriti në 3.5% në 2016-n, nga 2.6% një vit më parë duke shënuar rritjen më të madhe vjetore që nga 2010.

Punësimi u rrit me 5.5% nga viti në vit në tremujorin e katërt të 2016-s, ku rritja më e madhe erdhi nga punësimi në sektorin e shërbimeve, 7.4%, industria 5.1% dhe bujqësia me 4.5%.

Për sa i përket sektorit financiar, kreditë e këqija vazhdojnë të mbeten problem. Rritja e përgjithshme e kredive ka qenë tepër e ngadaltë në dy muajt e parë të 2017-s. Në shkurt, rritja ishte 0.3% nga viti në vit. Ndërsa kreditë për shtëpi u rritën me 2.9%, kreditë ndaj korporatave ranë me 1%. Kjo ka reflektuar standardet shtrënguese të kreditimit të bizneseve, kërkesë të ulët dhe likuiditet të bollshëm në firma. Norma mesatare e interesit për kreditë në lek për individët dhe bizneset ishte rreth 7.2% në shkurt krahasuar me 7.9% një vit më parë. Përqindja e kredive në valutë të huaj ndaj totalit të kredive ra në 52.4% në shkurt, nga 56.25 që shënonte një vit më parë.

Kreditë e këqija mbeten në një nivel të lartë dhe vazhdojnë që të pengojnë rigjallërimin e kreditimit. Gjithsesi norma e kredive të këqija ka qenë në trend rënës që prej muajit gusht. Në dy muajt e parë të 2017-s ra me 0.3 pikë përqindje, në 18%, më e ulëta që nga korriku 2011.