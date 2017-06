Kina përqendrohet në Greqi dhe Serbi

Qeveria kineze tani është në gjendje që të ndikojë në rrugët tregtare mes Kinës dhe BE-së. Korridori kryesor është Pireu, por edhe hekurudha Beograd-Budapest e financuar gjithashtu nga Kina

Ballkani Perëndimor është bërë pika më e preferuar e aksesit të Kinës në BE dhe një korridor në veri të Europës nga porti grek i Pireut po financohet nga Pekini. Por Brukseli ka frikë se rregullat e BE-së nuk do të respektohen, ndërsa në vendet veriore, portet e mëdha nuk do t’i rezistojnë konkurrencës, raporton EurActiv.com.

Të gjithë folësit e panelit në Forumin e Bashkëpunimit të Rajonit të Ballkanit dhe të Detit të Zi, që u mbajt në Greqi, i përqendruan prezantimet e tyre në rëndësinë e rolit të Kinës dhe objektivave të saj.

Në vitin 2016, kompania shtetërore kineze, China Ocean Shipping Company, (COSCO), mori shumicën e aksioneve në autoritetin portual të Pireut.

Qeveria kineze e konsideron Pireun si pikën kryesore të hyrjes për eksportet kineze në BE-në jug, lindje dhe në qendër të BE-së, si edhe qendrën kryesore për transportin detar në të gjithë Detin Mesdhe.

Frans-Paul van der Putten, nga Instituti Holandez i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, argumentoi se qeveria kineze tani është në gjendje që të ndikojë në rrugët tregtare mes Kinës dhe BE-së. Korridori kryesor është Pireu, por edhe hekurudha Beograd-Budapest e financuar gjithashtu nga Kina.

Linja hekurudhore me shpejtësi të lartë midis Beogradit dhe Budapestit do të kushtojë 3.2 miliardë euro. Kina, Serbia dhe Hungaria nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për rindërtimin e hekurudhës 370 kilometra në dhjetor të 2014. Kjo marrëveshje ka krijuar tensione me BE-në, pasi rregullat e prokurimit të Bashkimit Europian nuk janë respektuar.

Kina po fokusohet jo vetëm në shtetin grek dhe në atë serb, por edhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët po përfitojnë nga huatë kineze me interes të ulët për projektet e infrastrukturës, vazhdoi më tej Van der Putten.

Jelica Stefanović-Štambuk, anëtare e Fakultetit të Universitetit të Shkencave Politike të Beogradit, argumentoi se për Serbinë e deindustrializuar, investimet kineze janë jetike, duke përmendur marrëveshjen e kompanisë Telekom Serbia me kompaninë kineze Hawei si edhe blerjen e një plantacioni çeliku në Smederevo. Ajo vazhdoi më tej duke thënë se Kina po rritet, ndërsa BE-ja jo.

Ambasadori Michael Christides, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, foli për frikën që ekzistonte në portet e mëdha të veriut si Roterdami dhe Hamburgu, si pasojë e humbje të mëdha të shkaktuara nga projektet e reja në jug.

Ai vazhdoi më tej duke thënë se një gjë e tillë është diskutuar gjerësisht në Bruksel, duke shtuar se Kina nuk i ka respektuar të gjitha rregulloret tregtare botërore.

“Kam frikë se ajo që ne po shohim këtu është një pikë e re e fërkimit midis veriut dhe jugut të Evropës” tha më tej Christides.

Një tregues i zhvillimeve të mundshme është vendimi i Hewlett-Packard për të zhvendosur një pjesë të madhe të aktiviteteve të saj të shpërndarjes nga Roterdami në Pire.

Ndikimi kinez po mbush një zbrazëti të madhe në Ballkanin Perëndimor, i cili gjithnjë e më shumë po i humb shpresat për pranimin në BE.