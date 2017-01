Klosi në Angli, kërkesë për njohjen e pensioneve

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Blendi Klosi, mori pjesë në Forumin e Nivelit të Lartë për Edukimin që po mbahet në Londër.

Shqipëria ishte një nga vendet që u soll si model për përpjekjet e mëdha që ka bërë për fuqizimin e edukimit profesional, rritjen e interesit nga të rinjtë për kualifikimin, dhe rënien e shifrave të papunësisë përmes këtij mekanizmi.

Ministri Klosi mbajti fjalën para kolegëve nga e gjithë bota, mbledhur në kryeqytetin britanik për të ndarë pikëpamjet dhe për të shkëmbyer idetë për sfidën e përbashkët të zhvillimit të arsimit.

Ministri Klosi informoi Forumin e Lartë Botëror me vizionin dhe rëndësinë që i ka dhënë qeveria e majtë në Shqipëri, arsimimit që lidh më shpejt të rinjtë me tregun e punës.

Ministri Klosi njohu kolegët me shifrat konkrete të rritjes së nxënësve që ndjekin arsimin profesional në vend dhe punësimit të tyre. “Qeveria shqiptare nuk e sheh edukimin profesional si një edukim më shumë, por si një mekanizëm të rritjes ekonomike”, – deklaroi ministri Klosi.

Gjatë qëndrimit në Londër, ministri Klosi u prit nga ministri britanik i Migracionit, Robert Goodwill.

Ministri Klosi njohu ministrin Goodwill me reformat e thella dhe të gjithanshme të ndërmarra nga qeveria ‘Rama’. Ministri Goodwill vlerësoi dhe përgëzoi ministrin Klosi, për zhvillimet pozitive në Shqipëri dhe progresin e bërë në këto tre vite, duke përshëndetur edhe reformën kurajoze në drejtësi.

Mes ministrit Klosi dhe Goodwill u fol edhe për komunitetin e shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe. Biseda mes tyre u ndal te problematika e dokumentacionit të qindra shqiptarëve që jetojnë në këtë shtet, duke shprehur vullnetin e plotë për zgjidhjen sa më shpejt të tyre.

Ministri Klosi parashtroi te ministri britanik gjithashtu kërkesën për arritjen e marrëveshjes së sigurimeve shoqërore (marrëveshjes së pensioneve), që do t’ju vijë në ndihmë mijëra emigrantëve shqiptarë që vitet e punës i kanë ndarë mes Shqipërisë dhe Anglisë, duke vënë theksin tek rëndësia e fillimit të bisedimeve për këtë çështje mes dy shteteve, Shqipërisë dhe Anglisë. Ministri Klosi e ftoi z. Goodwill për vizitë zyrtare në Shqipëri, e cila do të ishte tejet e rëndësishme pas vizitës së ministrit britanik të Mbrojtjes pak muaj më parë.

Ministri Emigracionit Robert Goodwill, mirëpriti ftesën për vizitë zyrtare në Shqipëri, duke e vlerësuar vendin tonë si partnerin strategjik në rajon.

Gjatë qëndrimit në Angli, ministri Klosi vizitoi edhe Kolegjin profesional Barnet and Southgate College – Kathrin Jacob Parkes – vizitë studimore në kolegjet me drejtime profesionale, kryesisht Hoteli Turizëm dhe shkëmbimi I eksperiencave – binjakëzim i shkollës është përfunduar – Hamdi Bushati Shkodër, me të cilin është arritur marrëveshja e binjakëzimit me Shkollën Profesionale Hamdi Bushati në Shkodër. Me drejtuesit e Kolegjit “Barnet and Southgate College” u fol për thellimin e bashkëpunimit dhe rritjes së vizitave studimore mes dy shkollave profesionale.