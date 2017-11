Korporatat janë njësoj si njerëzit

A do të ndikojnë shkurtimet e taksave të korporatave në rritjen e pagave për punëtorët? Një raport i Shtëpisë së Bardhë i vendos ekonomistët kundër njëri-tjetrit Premtimi i Presidentit në lidhje me reformën tatimore ka qenë gjithmonë i qartë: ai do të reduktojë sasinë e të ardhurve që klasa e mesme paguan, por jo amerikanët e pasur. Megjithatë, sa herë që Donald Trump prezanton një plan të tijin në këtë drejtim, analistët shprehen se ndodh pothuajse gjithmonë e kundërta, […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve