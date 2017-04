Kroaci/ Agrokor arrim marrëveshje me kreditorët

TEMA TE NGJASHME: Kroaci



Agrokori, prodhuesi më i rëndësishëm në Ballkan në industrinë e ushqimit dhe të shitjeve, i ndodhur përballë borxhit dërrmues të kompanisë së tij, arriti një marrëveshje me kreditorët, në mënyrë të tillë që ta stabilizonte disi këtë krizë.

Kjo krizë brenda Agrokorit, në të cilën janë punësuar rreth 60,000 punonjës, nga të cilët 2/3 janë kroatë, ka qenë çështje parësore edhe në axhendën politike të vendit, gjatë këtyre javëve të fundit.

Përfaqësuesit e Agrokorit dhe një grup kreditorësh kanë rënë dakord në parim për elementet kryesore të një marrëveshjeje, e cila ngrin shlyerjen e borxheve të saj ndaj bankave, tha në një deklaratë, zyra e shtypit të bankës austriake Erste.

Ky grup gjithashtu përfshinte edhe kreditorët kryesorë të Agrokorit, si bankën shtetërore ruse Sberbank dhe atë VTB, degët në Kroaci të bankës austriake Raiffesenbank, bankës Privredna në Zagreb dhe Zagrebacka, banka në pronësi të Intesa San Paolos dhe Unicredit.

Sipas një deklarate për shtyp, kjo marrëveshje duhet të lehtësojë përpjekjet e Agrokorit për të zgjidhur problemet e likuiditetit, vazhdimësinë e sigurt të biznesit të tij dhe të vendosë bazat për ristrukturimin e saj të qëndrueshëm.

Gjatë procesit të ristrukturimit, pozicionet e rëndësishme të menaxhimit do të zihen nga ekspertë të pavarur për ta bërë këtë proces sa më transparent dhe të qëndrueshëm. Marrëveshja e nënshkruar së fundmi, gjithashtu parashikon pozicionin e një drejtuesi të lartë. Lajmërimi u bë vetëm disa orë pasi kryeministri Andrej Plenkovic paraqiti një projektligj që synon mbrojtjen e ekonomisë së Kroacisë nga ndikimi i problemeve financiare të kompanive të mëdha.

Projektligji, që u diskutua në Parlament, ka të bëjë me kompanitë me probleme të cilat punësojnë më shumë se 5000 njerëz dhe me të paktën një miliard euro borxhe.

Pronari i Agrokorit është biznesmeni kroat Ivica Todoriç dhe fati i tij në lidhje me kompaninë që zotëron mbetet i panjohur.

Të ardhurat vjetore të kompanisë shkojnë deri në rreth 50 miliardë kuna (6.7 miliardë euro / 7.2 miliardë dollarë), ekuivalenti i rreth 15% të PBB-së. Sipas shifrave të publikuara në shtator, borxhi i saj arriti në rreth 6 miliardë euro. Në fillim të këtij viti, agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit ulën vlerësimin e Agrokorit, duke theksuar borxhin e saj të lartë dhe rritje të rreziqeve financiare.

Një pjesë e madhe e borxhit të saj maturohet në vitin 2018. Analistët u shprehën se problemet financiare të Agrokorit do të mund të zgjidhen nga ristrukturimi, ndryshimet në pronësi ose shitja e disa prej 61 kompanive që ajo zotëron.