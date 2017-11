Kroaci/ Grupi i Bankës Botërore vlerëson rregulloret e biznesit në pesë qytete

Një studim i ri do të vlerësojë rregulloret e bizneseve vendase që ndikojnë në firmat brenda vendit në pesë qytete kroate, njoftoi Grupi i Bankës Botërore, Ministria e Ekonomisë dhe Sipërmarrjes dhe Agjencia për Investimet dhe Konkurrencën. Qytetet që do të vlerësohen janë Osijek, Rijeka, Split, Varaždin dhe Zagrebi. Raporti, i cili pritet të fillojë në mes të vitit 2018, do të analizojë rregulloret e biznesit dhe do të identifikojë praktikat e mira në pesë fusha: krijimi i një biznesi, […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve