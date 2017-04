Kroaci/ Ligj të ri për të shpëtuar ekonominë nga dëmet e shkaktuara nga Agrokori

TEMA TE NGJASHME: Kroaci



Qeveria kroate po harton një ligj për të mbrojtur ekonominë në qoftë se një kompani e madhe do të ketë probleme të rënda, u shpreh zëvendëskryeministrja Martina Daliç. Ajo tha më tej se ky ligj do të përdoret për kompaninë e madhe ushqimore Agrokor, e cila është e mbytur në borxhe dhe ku një prej kreditorëve të saj më të mëdhenj është banka, Sberbank e Rusisë. Ajo pohoi se ky ligj u hartua posaçërisht si pasojë e problemeve të shkaktuara nga Agrokori. Ai do t’i vijë në ndihmë edhe kompanive të tjera me mbi 8,000 punonjës dhe me një borxh afërsisht prej 1.1 miliardë dollarësh amerikanë.

Agrokor, kompania më e madhe prodhuese e ushqimeve dhe shitjeve me pakicë në rajonin e Ballkanit, me të ardhura ekuivalente në 15% të PBB-së së Kroacisë, është nën presion nga investitorët dhe qeveria për të shlyer borxhin e saj. Znj. Dalic tha më tej se ky ligj do të përcaktonte një strukturë efikase për të stabilizuar situatën në një kompani të mbytur në borxhe, për ristrukturimin e saj financiar dhe atë mbi pronësinë.

Kryeministri Andrej Plenkovic i ka kërkuar pronarit të Agrokorit, biznesmenit kroat Ivica Todoriç, dhe menaxherëve të firmës që të marrin vendime të mençura dhe të duhura dhe mbi të gjitha jo të nxituara. Sipas analistëve, Agrokor, u zhyt në borxhe, në mënyrë të tillë që të kishte një rritje sa më të shpejtë, por gaboi sepse mori hua me norma të larta interesi.

Sipas mediave kroate, kjo kompani u ka borxh rreth 16 miliardë kuna investitorëve lokalë, me të cilët do të takohet javën e ardhshme.

Ajo është shprehur vazhdimisht se është duke punuar mbi një model të ri biznesi për të mbrojtur punonjësit, furnizuesit dhe partnerët e tjerë, por nuk ka dhënë detaje të hollësishme.

Sipas shifrave të publikuara nga Agrokor gjatë shtatorit të kaluar, ajo ka një borxh me vlerë rreth 45 miliardë kuna, vlerë kjo pothuajse e barabartë me të ardhurat e saj vjetore prej 50 miliardë kunash, dhe një kapital rreth 7.5 miliardë kuna. Rreth 500 milionë euro (540 milionë dollarë amerikanë) e borxhit do të maturohet në fillim të vitit 2018.

Zyra e shtypit e Bankës Sberbank deklaroi se ajo ishte duke bërë gjithçka kishte në dorë për të ndihmuar Agrokorin, por pa cituar masat specifike që do të ndërmerrte.

Sipas mediave kroate, Sberbank dhe investitorët e tjerë kryesorë po mendonin që t’i vinin në ndihmë Akgrokorit duke i dhënë hua 2.7 miliardë kuna së bashku me një plan ristrukturimi.