Kryeministri i Kroacisë: Për të hyrë në BE, vendet kandidate kanë nevojë për më shumë motivim që të vazhdojnë më tej me reformën

TEMA TE NGJASHME: Kroaci



Bashkimi Europian duhet të gjejë mënyrën e duhur për të trajtuar frustrimet e vendeve të Ballkanit, të cilat po humbasin shpresën për t’u bërë pjesë e bllokut europian, duke qenë se BE-ja nuk ka më uri për t’u zgjeruar, u shpreh Kryeministri kroat, Andrej Plenković, në një intervistë të dhënë për EurActiv.com në Davos.

Andrej Plenković u emërua Kryeministër i Kroacisë në tetor të 2016-s dhe si kryetar i Partisë Bashkimi Demokratik Kroat që prej fillimit të 2016-s. Ai ishte një nga njëmbëdhjetë anëtarët kroatë të Parlamentit Europian, që i ka shërbyer Bashkimit Europian që prej 2013-s e deri në momentin kur dha dorëheqjen si anëtar i Parlamentit Europian sepse mori detyrën e re të Kryeministrit.

Intervista që ai dha për kryeredaktoren e EurActiv, Daniela Vineeti.

Në Davos, ne jemi ndeshur me shumë pakënaqësi të vendeve të tjera ballkanike në lidhje me mungesën e dëshirës së BE-së për t’u zgjeruar më tej. Kroacia ishte vendi i fundit që iu shtua Bashkimit Europian. Si mendoni se mund të qetësohet zemërata e fqinjëve të Kroacisë për t’iu bashkuar BE-së dhe si mund të bëhet e mundur që ata të mos humbin interesin?

Mënyra e duhur është mirëbalancimi. Ne duhet të nxisim vendet që aderojnë të bëhen pjesë e BE-së, që të vazhdojnë me nxjerrjen e reformave dhe rritjen e tyre institucionale.

Në të njëjtën kohë, ne duhet të insistojmë në plotësimin e kritereve të kërkuara nga BE-ja. Për shembull, kapitulli mbi gjyqësorin dhe të drejtat themelore të njeriut është shumë i rëndësishëm.

Ne jemi të vetëdijshëm se në situatën aktuale të BE-së, të pakta janë mundësitë që ajo të zbatojë politika zgjerimi, siç ka ndodhur kohë më parë, në kohën e zgjerimit të madh, 10+2, plus Kroacinë.

Pra, ne kemi nevojë ta drejtojmë këtë proces në një mënyrë shumë inteligjente, të përforcojmë aspiratat dhe ambiciet e këtyre vendeve aderuese dhe në të njëjtën kohë të krijojmë një atmosferë më të favorshme brenda Bashkimit Europian, veçanërisht në disa prej vendeve anëtare.

Si mund të bëhet e mundur që Kroacia të angazhohet më shumë me fqinjët e saj, veçanërisht për t’u treguar atyre mbështetjen e BE-së, si për shembull me rastin e Serbisë, ku mbështetja e popullit për hyrjen në BE po zvogëlohet nga dita në ditë?

Risia e procesit të zgjerimit, i bazuar në metodologjinë e saj të re dhe standardet e qeverisjes ekonomike, është shumë e rëndësishme për shkak se kriteret politike, ekonomike dhe të sektorëve të ndryshëm shihen si një gjë e vetme.

Unë besoj se ndërthurja e veprimtarive të qeverive kombëtare përgjegjëse dhe aktorëve të tjerë politikë është shumë e rëndësishme dhe, mbi të gjitha, nëse ndërmjet tyre ka konsensus.

Së dyti, ne duhet të investojmë në atë që francezët e quajnë si “politika e pedagogjisë”, si një pjesë shumë e rëndësishme e procesit. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe hileja në rritjen e partive populiste nga e majta e largët në të djathtën e largët, sepse ato janë kundër sistemit.

Sigurisht që si BE-ja, ashtu edhe institucionet e saj, Komisioni dhe Parlamenti do të japin ndihmën e tyre për t’ia zvogëluar në maksimum shqetësimet vendeve aderuese.

Si mund të ndihmojnë?

Ata mund të intensifikojnë dialogun me këto vende, të jenë të pranishëm, duke dhënë mesazhet e duhura në rrugën e avancimit intelektual dhe plotësimit të kritereve. Por, çfarë mesazhesh mund të japin liderët kryesorë të BE-së kur në të vërtetë nuk ekziston dëshira për zgjerim të mëtejshëm?

Ne duhet të tregohemi realistë, të matur, por në të njëjtën kohë edhe entuziastë. Brexit ishte një ngjarje shumë e keqe. Ne duhet të gjejmë një rrugëdalje, e cila nuk duhet të jetë domosdoshmërisht e re, por të mbështetet në të njëjtat vlera dhe objektiva ku ne besojmë.

Natyrisht që në Maltë, në Këshillin joformal Europian, ne duhet të diskutojmë në lidhje me çështjen e emigracionit. Ndërsa në Romë, do të na duhet të shikojmë të dhënat për të kuptuar gjendjen në të cilën ajo ndodhet dhe se cilat janë disa prej problematikave të saj më të mëdha.

BE-ja ka qenë më shumë një projekt, i cili nuk ka qenë i mbështetur tek ligjet, prandaj përgjegjësia më e madhe është e jona dhe ne duhet të jemi krenarë për ato që kemi arritur deri më tani. Por a nuk mendoni se kjo është një formë trajtimi aspak emocionale dhe se njerëzve u duhet një mesazh sa më i ndier, sa më i vërtetë, në mënyrë të tillë që t’i qetësojë sadopak të gjithë euroskeptikët?