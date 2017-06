LIBRA synon vendosjen e minimumit jetik

LIBRA, në programin e saj ekonomik, do të përcaktojë minimumin jetik në jo më pak se 16,900 lekë në muaj, pavarësisht nga gjendja, mosha, vendbanimi a mundësitë për punë. Ky akt, sipas LIBRA-s, do të nxjerrë nga mjerimi ekstrem qindra mijë shqiptarë. Do të përfitojnë të papunët, familjet në ndihmë ekonomike, shqiptarët me aftësi të kufizuara, pensionistët. Synohet ulja e TVSH-së për ushqimet bazë nga 20% në 5%. Kjo do të sjellë që këto ushqime të blihen 15% më lirë […]

