Ligji i Mbetjeve, grupet e interesit kundër miratimit në këtë formë, kërkojnë ndryshime

Janë rreth 12 shoqata civile dhe ekspertë të cilët i japë përgjigjur kryetarit të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese Tregtinë dhe Mjedisin Eduard Shalsi për të dhënë opinionet në lidhje me dekretin e Presidentit nr. 9765, për ligjin e kthyer mbrapsht për mbetjet.

Pjesa më e madhe e shoqatave kërkojnë që të bëhen ndryshime në përmbajtjen e ligjit. Të tjerë kërkojnë që të shtyhet në shtyhet në kohë miratimi i tij. Por, ka edhe nga ata që kërkojnë miratimin sikundër është të ligjit.

Argumentet e paraqitura në mënyrë të përmbledhur janë:

Bashikimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë

Kërkohet që të hiqet: përdorimi si zëvendësues i lëndëve të para të tjera nga burime jo të rinovueshme që përdoren nga industria, përveç atyre të përcaktuara në pikën 3 të nenit 48.

Bën thirrje për zbatimin e ligjit i cili parashikon ndarjen në burim të mbetjeve.

Milieukonatkt Shqipëri, EcoSAlbania dhe Lex Ferenda:

I kërkojnë Kuvendit që të shtyjë në kohë miratimin e ligjit që lejon importin e mbetjeve në Shqipëri.

Aleanca Kundër Importit të Plehrave:

Kërkohet rrëzimi i amendimeve të propozuara nga Komisioni i Veprimtarive Prodhuese dhe të miratohet dekreti i Presidentit

Shoqata e Rickluesve

Kërkohet ngritja e një agjencie për monitorimin e shkallës së riciklimi; të reduktohet TVSH në 10%; tarifa e aksesimit për furnizimit me energji elektrike do të jetë 50% më e ulët se ajo që ERE do të vendosë

Konfindustria

Kërkon një shtesë përmirësuese për ligjhin, me anë të së cilës synohet falimentimi i industrisë ricikluese, kufizimin e importit të mbetjeve dhe shtimin e mundësive dhe interesit për përpunimin e mbetjeve vendore

Qendra Shqiptare e Zhvillimit të Qendrueshme

Të ngrihet një sistem grumbullimi i diferencuar të mbetjeve të riciklueshme, të ulet sasia e mbetjeve që do të shkonin për depozitim me 17-26% që në vitin e [arë të aplikimit, portofol për krijimin e një portofoli të veçantë, etj.

Taulant Bino

Kërkoj riformulimin e ligjit më qëllim

– Lejim të importit vetëm për katër rrymat të mbetjeve (metal, plastikë, letër dhe dru) për nevojat e industrisë së riciklimit

-Ndalim të importit të mbetjeve për rikuperim të energjisë

Qendra e Monitorimit të Mjedisit

Elvis Xhaferri : Për sa i takon çështjes kryesore që lidhet me këtë ligj, që është importi i mbetjeve jo të rrezikshme, ju shpreh se jam pro këtij vendimi duke marrë në konsideratë interesin e shoqërive ricikluese ne vend dhe aktivitetin ekonomik që ato zhvillojnë.