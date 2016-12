Ligji i plehrave mbetet pezull, do merren sërish propozimet e palëve të interesit

Pasi presidenti i Republikës ktheu për rishqyrtim ligjin e mbetejeve në Kuvend, ai do të rishikohet përsëri mes palëve të interesit.

Në një letër që kreu i Komisonit të Veprimtarisë prodhuese, Eduart Shalsi i ka nisur grupeve të interesit, thihet se “do të dëshironim të përfitonim nga mundësia e dhënë për rishqyrtim, për të përthithur propozime konkrete për përmirësim të ligjit nga gjithë grupimet e interesuara, parti politike, ligjvenës të veçantë, shoqata mjedisore, shoqata të biznesit, përfaqësues të medias, ekspertë, apo qytetarë të interesuar. Në mënyrë të veçantë, do të ftonim për të paraqitur me shkrim propozimet e tyre, subjektet e përfshira tashmë në mënyrë aktive në këtë debat. Lutemi që propozimet Tuaja të paraqiten me shkrim në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, jo më vonë se data 25 Janar 2017”.

Letra u është dërguar shoqatave të biznesit, atyre të ambientit dhe qendrave të tjera studimore.

Në tetor, Presidenti i Republikës, nëpërmjet Dekretit nr. 9765, datë 14.10.2016, ktheu për rishqyrtim në Parlament, Ligjin nr.92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10463. datë 22.09.2011,”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve””. Edhe më herët , ligji kishte hasur kundërshtimet e ashpra të shoqërisë civile dhe shoqatave ambientale.

“Arsyetimet e paraqitura nga Presidenti, por edhe ato të një pjese të Shoqërisë Civile, janë bërë objekt debatesh në ambientet politike, mediatike, mes shoqatave mjedisore dhe atyre të biznesit. Ky debat i mëtejshëm i ligjit ka sjellë në vëmendeje ide dhe propozime për përmirësim të mëtejshëm të ligjit”, thuhet në letër.

Pas kthimit nga Presidenti ligji u fut sërish në Kalendarin e parlamentit në seancën e fundit të dhjetorit, por u hoq sërish, për t’u lënë për në janar.

ME POSHTE LETRA E PLOTE

Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Sikundër jeni në dijeni, Presidenti i Republikës, nëpërmjet Dekretit nr. 9765, datë 14.10.2016, ktheu për rishqyrtim në Parlament, Ligjin nr.92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10463. datë 22.09.2011,”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve””.

Arsyetimet e paraqitura nga Presidenti, por edhe ato të një pjese të Shoqërisë Civile, janë bërë objekt debatesh në ambientet politike, mediatike, mes shoqatave mjedisore dhe atyre të biznesit. Ky debat i mëtejshëm i ligjit ka sjellë në vëmendeje ide dhe propozime për përmirësim të mëtejshëm të ligjit.

Megjithëse kemi synuar të hartojmë një projektligj në konsultim sa më të gjerë dhe sa më gjithpërfshirës, megjithëse Komisioni Europian, në përgjigjen e kthyer në vijim të kërkesës tonë, e vlerësoi projektligjin aspak në shkelje të acquis communautaire, sikundër pretendohej në një prej argumentave të Presidentit të Republikës:

duke qenë të vetëdijshëm për ndjeshmërinë publike ndaj këtij projektligji;

duke vlerësuar rëndësinë e ligjit për industrinë e riciklimit dhe ekonominë e vendit në përgjithësi;

duke qenë të përgjegjshëm për t’i dhënë vendit një ligj të standardeve më të mira dhe, për të mos lënë pa u përfshirë këdo që dëshiron të kontribuojë në përmirësimin e tij;

do të dëshironim të përfitonim nga mundësia e dhënë për rishqyrtim, për të përthithur propozime konkrete për përmirësim të ligjit nga gjithë grupimet e interesuara, parti politike, ligjvenës të veçantë, shoqata mjedisore, shoqata të biznesit, përfaqësues të medias, ekspertë, apo qytetarë të interesuar.

Në mënyrë të veçantë, do të ftonim për të paraqitur me shkrim propozimet e tyre, subjektet e përfshira tashmë në mënyrë aktive në këtë debat.

Lutemi që propozimet Tuaja të paraqiten me shkrim në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, jo më vonë se data 25 Janar 2017.

Më pas Komisioni do të ftojë në një seancë të posaçme dëgjimore të gjithë grupimet e interesuara për një diskutim të mëtejshëm mbi bazën e propozimeve konkrete.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

Eduard SHALSI

Kryetar i Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

.