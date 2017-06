LSI: Ulja e taksave do të nxisë formalizimin

Flet Majlind Lazimi, Lëvizja Socialiste për Integrim

Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim e ka bazuar platformën e saj në taksa më të ulëta, që nga ana tjetër do të mundësojnë uljen e informalitetit, duke kompensuar rënien e të ardhurave në buxhet.

Majlind Lazimi, ekspert i ekonomisë në Lëvizjen Socialiste për Integrim pohon se një masë tjetër është përgjysmimi i TVSH-së për produktet bazë të shportës (bukë, vaj, miell, sheqer, etj.) nga 20% në 10%.

Sa do të jetë efekti konkret në buxhet i uljes së taksave në katër vitet e ardhshme dhe si do të kompensohet ai?

LSI është e vërtetë se ka një platformë fiskale agresive, por realiste. Ne kemi në platformën tonë 3 ndërhyrje kryesore, që besojmë kanë një impakt të drejtpërdrejtë për qytetarët dhe bizneset. Deviza jonë është që sot kemi një barrë fiskale më të rëndë sesa mund të mbajë ekonomia jonë. Pra, sot për një qytetar të thjeshtë dhe një biznes të ndershëm ka një kosto më të lartë të qenët i formalizuar sesa informal. Në vitin 2013 u provua nga PS të rrisë taksat me 50%, nga taksa e sheshtë 10% në 15%, por në fakt nuk u shtuan të ardhurat në buxhet, madje ushqeu më shumë informalitetin e ekonomisë.

Nga llogaritjet tona, ulja e taksave dhe tatimeve sipas propozimit tonë nuk ka impakt negativ në buxhet, përkundrazi brenda vitit të parë, ne besojmë se kjo do ta formalizonte një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë që sot janë jashtë sistemit fiskal. Pra, propozimi ynë është për fashizimin e tatimfitimit të biznesit në 3 kategori: 1. Bizneset që kanë një xhiro vjetore deri në 20 milionë lekë do të kenë vetëm 5% tatimfitim, ndërsa sot, çdo biznes me xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë paguan 15%. Kjo masë do të çlirojë mbi 80% të bizneseve që sot detyrohen të fragmentojnë bizneset që t’i shpëtojnë 15%. Nuk është koincidencë që sot janë mbi 11 mijë biznese në kufijtë e 8 milionë lekëve të xhiros vjetore. 2. Bizneset që kanë një xhiro nga 20 milionë lekë deri në 100 milionë lekë do të kenë një tatimfitim vetëm 8%, normën më të ulët të tatimfitimit për bizneset e mesme dhe të mëdha në rajon, duke e bërë realisht Shqipërinë destinacionin më atraktiv në Ballkan. 3. Bizneset që kanë një xhiro vjetore mbi 100 milionë lekë do të kenë 10% tatimfitim.

E njëjta filozofi do të aplikohet edhe për të punësuarit, për tatimin mbi të ardhurat personale. Fatkeqësisht sot kemi një tatim që varion 13 – 23% e cila nuk ia ka dalë të rrisë të ardhurat në buxhet, përkundrazi sot kemi rreth 6 mijë të punësuar që paguhen me mbi 130 mijë lekë në muaj dhe paguajnë 23% TAP, krahasuar me rreth 12 mijë të tillë që ishin në 2013 dhe që paguanin vetëm 10%. Konkretisht, propozimet tona janë: 1. Çdo i punësuar që ka një rrogë modeste deri në 35 mijë lekë do të ketë 0% TAP për të stimuluar konsumin; 2. Për pagat 35 mijë lekë deri në 200 mijë lekë do të aplikojmë 8% TAP vetëm për diferencën, duke ndihmuar shtresën e mesme e cila është motori i rritjes dhe i zhvillimit ekonomik; 3. Për pagat mbi 200 mijë lekë, do të aplikojmë 10% TAP.

Masa e 3-të që propozojmë në paketën tonë fiskale ka të bëjë me përgjysmimin e TVSH-së për produktet bazë të shportës (bukë, vaj, miell, sheqer, etj.) nga 20% në 10%, sepse jemi ndër vendet me TVSH më të lartë në Europë për sa i përket kësaj kategorie. Ne besojmë se ky reduktim do të përkthehet në ulje të çmimeve për këto produkte bazike dhe të përditshme të konsumatorit.

Siç e thashë edhe më sipër, këto propozime fiskale janë “arma” më efikase për formalizimin e ekonomisë sonë dhe si peshë në totalin e buxhetit këto zëra nuk kalojnë aktualisht 13% të buxhetit dhe ne besojmë se, pavarësisht këtyre uljeve drastike të tatimeve, nuk do të ketë efekt negativ në buxhet, në afatmesëm pritshmëritë janë që të ndikojnë pozitivisht në buxhet, sepse inkurajohet konsumi, investimet dhe hapja e vendeve të reja të punës.

Aktualisht të ardhurat buxhetore janë rreth 26% të Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shpenzimet rreth 27-28% të PBB-së. Me uljen e taksave sa pritet të jenë të ardhurat dhe shpenzimet për 4 vitet e ardhshme?

Aktualisht të gjitha raportet ndërkombëtare flasin për një informalitet në shifrat 35%-40% të ekonomisë, pra një ekonomi gri jashtë sistemit, të llogaritjes, dhe për më tepër e pataksuar në pjesën dërrmuese të saj. Nuk ka asnjë përvojë botërore që konfirmon se informaliteti mund të luftohet me taksa të larta, është në natyrën njerëzore që njerëzit të zgjedhin rruge ligjore dhe joligjore për t’u shmangur taksave kur këto janë të larta dhe kosto e madhe për qytetarët dhe biznesin.

Përkundrazi, propozimi ynë për ulje të taksave në mënyrë drastike, ka për qëllim pikërisht që të gjithë paguajmë taksat, por secili më pak. Në këtë kontekst, besojmë se është e mundur që të ardhurat buxhetore të arrijnë rreth 30% të PBB-së brenda 4 viteve, duke ekuilibruar edhe shpenzimet buxhetore që mund të arrijnë në 31% të PBB.

Si e prisni treguesin e borxhit publik, që sot është rreth 71% e PBB-së?

Borxhi është një çështje delikate, sidomos kur nuk përkthehet në investime me rentabilitet për ekonominë. Në tre vitet e fundit janë marrë më shumë se 1 miliard euro borxh i ri, por në fakt, rritja ekonomike akumulative në terma absolutë nuk i kalon 850 milionë euro për të njëjtën periudhë, pra rritja ekonomike ka qenë tërësisht e mbuluar nga borxhi dhe më keq akoma, sepse 1 lekë borxh ka prodhuar më pak se 1 lekë për ekonominë. Kjo ka të bëjë me amullinë e investimeve publike, në projekte publike pa rentabilitet, pa vlerësim dhe analizë të kostove dhe përfitimeve ekonomike.

Ne propozojmë që të kemi një masterplan të investimeve publike në konsultim me komunitetin e biznesit dhe bankave me ndihmë edhe të krijimit të një agjencie profesionale të vlerësimit të investimeve, sepse duhet të marrë fund që projektet bëhen publike nga politikanët pa u konsultuar me ekspertët, me biznesin dhe bankat si financues të projekteve. Nuk duhet të kemi protagonizëm politik që përcakton se cila rrugë, shkollë apo spital duhet të ndërtohet i pari, thjesht sepse një deputet apo ministër gjykon se është më e mira për zonën e tij elektorale. Kështu që borxhi publik duhet gradualisht të ulet, por pa cenuar projektet e investimeve publike, sepse nëse kemi investime rentabël, që sjellin rritje ekonomike më të lartë sesa deficiti buxhetor, atëherë borxhi mund të ulet. Por për ne nuk është çështje shifrash 70% apo 60%, më shumë sesa cilësi e investimeve.

Sa vende pune të reja parashikoni të hapni në mandatin e ardhshëm dhe konkretisht përmes cilëve sektorë do të vijë kjo rritje dhe si do ta nxisni ju?

Aktualisht, ne jemi forca e vetme politike që kemi një program të shkruar dhe të elaboruar në mënyrë analitike, se ku dhe si do të hapen vendet e reja të punës. Konkretisht, ne kemi plane të detajuara edhe me stimuj fiskalë për sektorët prioritarë me potencial dhe intensitet të lartë punësimi. Kështu ne besojmë se me mbi trefishim të buxhetit për bujqësinë dhe nënsektorëve të saj, pra me 250 milionë euro buxhet vjetor, ne mund të ndihmojmë vetëpunësimin për mbi 35 mijë fermerë të rinj, si dhe 15 mijë vende të reja mund të hapen në sektorin e agro-industrisë dhe peshkimit së bashku. Paketa për bujqësinë përfshin jo vetëm subvencionim për inputet dhe mekanikën bujqësore, por edhe “pagesat direkte në një sportel” për çdo fermer mbi bazë prodhimi.

Propozojmë TVSH 0% dhe tatimfitimi 0% për biznesin bujqësor, si dhe do të stimulojmë krijimin e Shoqërive Bujqësore duke stimuluar fermerët. Gjithashtu, turizmi ka një potencial të pashfrytëzuar për 50 mijë vende të reja pune nëse rrisim kapacitetet akomoduese, sepse aktualisht kemi një kërkesë të lartë, sidomos nga turistë të huaj që duan të vizitojnë Shqipërinë, por oferta jonë e infrastrukturës akomoduese nuk na lejon të përthithim aq sa duhet. Mali i Zi ka më shumë akomodim shtretërish sesa Shqipëria, pavarësisht se ne kemi vijë bregdetare më të gjatë dhe potenciale turistike gjatë gjithë vitit dhe kudo.

Duhen incentivuar ndërtimi i resorteve turistike me oferta të larta akomoduese përmes edhe skemave ku shteti dhe pronari privat bëhen bashkë-aksioner të investimeve të tilla. Në infrastrukturë dhe manifakturë besojmë se kemi një potencial për 50 mijë vende të reja pune, nëse bëjmë të paktën aq sa ka bërë Maqedonia për zonat e lira ekonomike dhe parqet industriale, sepse është cinike kur lexon tek “Invest Macedonia” si avantazh krahasues për investitorët e huaj që, Porti i Durrësit është rreth 200 km larg. Duhet investuar në infrastrukturë reale, jo në fasada sheshesh që nuk kanë impakt në ekonomi dhe në punësim. Edhe në sektorin e shërbimeve profesionale (konsulenca ligjore, financiare, IT) ka një potencial për të hapur 20 mijë vende të reja pune sepse kemi një rini relativisht të edukuar, me disa gjuhë të huaja dhe një kosto të lirë pune.

Çfarë modeli ekonomik propozoni për Shqipërinë dhe si do t’i orientoni bizneset drejt sektorëve prioritarë, teksa sot po shihet që sërish kapitali i lirë po derdhet në ndërtime masive?

Modeli ynë ekonomik është kryekëput i fokusuar në sektorët prodhues duke çliruar potencialet e biznesit, për t’u zgjeruar, për të investuar dhe hapur vende pune. Ne kemi 7 miliardë euro të fjetura në banka me interes afër 0%. Duhet që qeveria, biznesi dhe bankat të ulen sepse është paradoksale të flasim për burime financimi, kur likuiditetet në banka janë plot.

Ai që mungon është vizioni për të pasur një Paketë Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik, ku e gjithë klasa politike të bjerë dakord për një Reformë Ekonomike që do të përcaktonte “autostradën” e zhvillimit ekonomik për 20 vitet e ardhshme, pavarësisht nuancave programore për taksat etj., sepse sektorët me potencial janë të njohur… Ai që mungon është prioritizimi edhe me buxhet, edhe me plane konkrete, ku sektori privat të jetë i orientuar qartë se ku duhet të investojë dhe të mos ketë frikë që çdo vit ndërrojnë taksat dhe për pasojë planet e tyre të biznesit.

Prona mbetet prej vitesh një problem madhor i Shqipërisë, që nuk po gjen zgjidhje prej dy dekadash, duke penguar zhvillimin e bujqësisë dhe ardhjen e investitorëve të huaj. Si prisni ta zgjidhni këtë problem?

Nuk ka një “shkop magjik” për zgjidhjen e kësaj plage 27-vjeçare të ekonomisë dhe shoqërisë sonë. Unë besoj se duhet filluar diku për të testuar zgjidhjet praktike dhe ekonomike. Ne propozojmë konceptin e “aksionerit” të investimeve për projekte vendase dhe të huaja në fushën e turizmit, sepse besojmë se është më efikase kur shteti dhe pronarët privatë bëhen bashkë-aksioner me investitorin.

Kjo do të kishte edhe efekt pozitiv për faturën në buxhetin e shtetit për kompensime financiare që aktualisht rrezikojnë financat publike nëse nuk shqyrtojmë skema të tilla atraktive si për pronarin shtet, pronarin privat, por edhe për investitorin, i cili ka kosto të mëdha financiare për të kuptuar çështjen e pronës në Shqipëri. Le të shërbejë si “casus” rasti i investitorit libanez, që iu desh të ikte nga Shqipëria.