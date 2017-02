Maqedoni, Banka Popullore: Ekonomia do të rritet me 3.5%

Rritja e ekonomisë për vitin 2016 pritet të jetë 3.5%. Në tremujorin e tretë është realizuar rritja e PBB-së në 2.4% pqë është mbi projeksionin e tetorit të Bankës Popullore që ishte 2.3%. Pritet që rritja të jetë 3.5% për vitin 2017 dhe 3.7% për 2018-ën.

Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë deklaroi se :”Realizimet tregojnë se edhe krahas rreziqeve të rritura të lidhura me faktorë nga natyra vendore dhe e jashtme, themelet e ekonomisë vendore mbetën solide edhe në vitin 2016. Në kumtesë shtohet se tregu devizor dhe depozitat në sistemin bankar, të cilët ishin nën ndikim të madh të ngjarjeve politike nga kuartali i dytë, deri në fund të vitit më shumë se tërësisht i kompensuan të dalurat e pësuara. “Ekonomia edhe më tej po rimëkëmbet e dinamikë solide në një pjesë e mbështetur edhe përmes aktivitetit kreditor të bankave vendore, ndërsa kjo rimëkëmbje zhvillohet pa presione të çmimeve dhe në kushte të mirëmbajtjes së mëtejme në nivel adekuat të rezervave devizore. Rreziqet për ekonominë edhe më tej vlerësohen si të pavolitshme dhe janë të lidhura me ambientin politik vendor, ndërsa janë prezente edhe rreziqet e jashtme”, theksojnë në kumtesë dhe shtoi se edhe në periudhën e ardhshme me kujdes do t`i ndjekin lëvizjet, ndërsa ndryshimet e ardhshme në politikën monetare në masë të madhe do të kushtëzohen nga stabilizimi i mëtejshëm i ambientit politik vendor, si dhe nga realizimi i rreziqeve të jashtme”.

Në tremujorin e tretë dhe të kartërt të vitit 2016 inflacioni i përgjithshëm ishte -0.1% gjë që solli deri në rënie të çmimeve konsumuese për gjithë vitin.

Në vitin 2017 dhe 2018 pritet përshpejtim mesatar i inflacionit të përgjithshëm në 1,3 për qind dhe rreth 2 për qind, në mënyrë adekuate, por ky projeksion edhe më tej është i shoqëruar me rreziqe, kryesisht të lidhura me lëvizjet e çmimeve botërore të naftës dhe ushqimit, si dhe me rritjen e ekonomisë vendore.

Në kuadër të sektorit të jashtëm, realizime në tremujorin e tretë të vitit 2016 vërejnë në suficit të realizuar në llogarinë rrjedhëse prej 1.4% që është në nivel të pritjeve me projeksionin e tetorit. Në llogarinë financiare janë realizuar të ardhura të larta neto me 428 milionë euro.