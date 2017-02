Maqedoni, gratë paguhen rreth 12.5% më pak se burrat

Beautiful modern businesswoman

Gratë në Maqedoni fitojnë mesatarisht 12.5% më pak se kolegët burra për të njëjtën punë. Këtë e tregon stufimi i institutit Finance Think.

Ai tregon gjithashtu se dallimi i pagave mes burrave dhe grave që punojnë në të njëjtin profesion mund të jetë edhe më i lart, pasi këtu përfshihen disa faktorë.

“Nëse merret parasysh arsimi, mosha, përvoja, dhe profesioni, ky hendek rritet në 17.3%. Tek popullata me arsim fillor ky hendek arrin deri në 28%. Kjo do të thotë se gratë për të njëjtën punë fitojnë më pak se burrat” – tha Blagica Petreski, Finance Think.

Pjesa më e madhe e dallimit gjinor tek pagat është për shkak të aktivitetit të dobët të grave në tregun e punës. Madje 46% të grave fare nuk kërkojnë punë. Kjo përkeqëson gjendjen financiare në familje për shkak se punon vetëm një prind.

Për këtë, rekomandohet që një pjesë e masave për punësim të drejtohen në nxitjen e aktivitetit të grave në tregun e punës dhe tejkalimin e stereotipeve për profesion për burra dhe profesion për gra, gjithashtu hendeku gjinor në pjesën e rrogave nuk është problem vetëm në Maqedoni, sipas të dhënave të fundit të Eurostat, në BE burrat mesatarisht paguhen për 16.4% më mirë se gratë.