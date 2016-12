Maqedoni, qytetarët i kanë 2.57 miliardë euro borxh bankave

Deri në fund të gushtit, borxhi i kredive të qytetarëve në banka arriti vlerën prej 2 miliardë e 57 milionë euro. Në vitin e kaluar në të njëjtën periudhë shuma e borxhit të qytetarëve ishte 1 miliardë e 917 milionë euro. Gati gjysma e kredive janë konsumatore, e që për një vit patën rritje prej 132 milionë euro.

Rritje shënojnë edhe kreditë për shtëpi në 538 milionë euro, apo 65 milionë euro më shumë se një vit më parë. Interesi për blerje makinash është ulur si rrjedhojë e ngopjes së tregut me vetura relativisht cilësore, të cilat të importuar nga jashtë në tregun e brendshëm blihen për 5-8 mijë euro. Në muajin gusht ka pasur 5.2 milionë euro kredi të miratuara për blerjen e veturave, që është për dy milionë më pak në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Sipas të dhënave të BPRM-së, rreth 55 për qind e borxhit të familjeve ndaj bankave ka të bëjë me qytetarët që marrin paga deri në 30 mijë denarë. Më së shumti kanë marrë borxhe nëpër banka qytetarët me paga prej 15 mijë deri 30 mijë denarë, që me 35 për qind marrin pjesë në totalin e kredive. Ato kanë rreth 280 mijë shfrytëzues dhe shumë borxhi prej 47.115.752 mijë denarë, apo rreth 600 milionë euro. Të dytët me 78 mijë shfrytëzuesve të kredive janë qytetarët që marrin paga prej 30-50 mijë denarë, me borxh prej afër 300 milion euro, ndërsa të tretët janë me 15 për qind apo afër 250 mijë shfrytëzues, qytetarët me paga prej 7-15 mijë denarë e që kanë borxh prej afër 300 milionë euro ndaj bankave. Statistika, siç raporton KOHA, tregon se qytetarët sa vjen e më shumë janë të disiplinuar lidhur me pagesën e rregullt të kësteve të kredive edhe përkundër rritjes së madhe të borxhit ndaj bankave.

Kreditë e këqija në muajin gusht kanë arritur shifrën prej afër 56 milionë euro, që paraqet një përgjysmim në raport me gushtin e vitit të kaluar. Në mesatare, qytetarët e Maqedonisë kanë borxh që nuk mund ta kthejnë prej 23 euro, ndërsa borxhi i tyre në emër të kamatave është në mesatare nga 6 euro për qytetarë. Ekonomistët thonë se nuk duhet të krijohet frikë prej rritjes së madhe të kreditimit të qytetarëve, përderisa nuk ka probleme me kthimin e rregullt të kredive, për shkak se ky është një trend botëror që ndihmon rritjen ekonomike dhe mbarëvajtjen e punës të biznesit vendor.

“Sistemi bankar në Maqedoni është i qendrueshëm dhe likuid”, thotë profesori universitar, Neritan Turkeshi. Sipas tij, hyrja në borxh e popullatës nuk duhet të shikohet vetëm në suaza të përmbushjes së nevojave mujore të popullatës që nuk mund të mbulohen me rroga, për shkak se e gjithë bota perëndimore jeton me kredi dhe kartela kreditore. “Hyrja në borxh e qytetarëve nuk është e dëmshme përderisa nuk shkakton efekt të inflacionit.

Të mos harrojmë se kreditë konsumatore, banesore dhe të tjera, stimulojnë edhe konsumin, me këtë edhe prodhimtarinë vendore dhe ndihmojnë edhe rritjen ekonomike të shtetit dhe punën e biznesit vendor”, shton më tej Turkeshi. Sipas tij, ndarja e kredive tregon një shpërndarje solide sipas nivelit të të ardhurave dhe me këtë është me më pak rrezik se kreditimi i kompanive, andaj është edhe më me fitim për bankat.

/Zhurnal