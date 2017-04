Maqedoni, Shkupi do të subvencionojë blerjen e biçikletave të reja

Qyteti i Shkupit këtë vit do të ndajë 10 milionë denarë për subvencionimin e qytetarëve të Shkupit për blerje të biçikletave të reja.

Kryetrari i komunës, Koce Trajanovski informoi se në seancën e nesërme të Këshillit të Qytetit të Shkupit në rend dite do të jetë vendimi me të cilin parashikohet subvencionim deri 4.000 denarë për blerjen e biçikletave. Nga këto subvencione do të ndahen të paktën 2,500 biçikleta.

Sipas Trajanovskit, kjo është një nga masat e drejtpërdrejta për avancimin e qarkullimit të çiklizmit në qytet dhe të stimulohen qytetarët në numër gjithnjë e më të madh të shfrytëzojnë biçikletat si mjet transportues.

Me projektin “Shkupi Velograd 2017″ në qytet do të formohen katër shtigje kryesore çiklizmi të cilat do të shtrihen në drejtim lindje-perëndim dhe shtatë konektues të cilët do të shtrihen në drejtim veri-jug, me gjatësi të përgjithshme prej 51 kilometra.

Deri tani tërësisht janë ndërtuar dhe rikonstruar shtigje në gjatësi prej rreth 18 kilometra, ndërsa janë ndërtuar edhe shtigje për roler-biçikleta prej të dy anëve të skedës së Vardarit me sipërfaqe të përgjithshme prej mbi 10 kilometra.