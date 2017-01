Maqedonia, ndryshe nga Shqipëria anulon ndërtimin e HEC-eve në Mavrovë për shkak të ndikimit në mjedis

TEMA TE NGJASHME: Maqedoni



Maqedonia po bën atë që Shqipëria nuk arriti dot të bënte me HEC-et që do të ndërtohen në Valbonë, duke mos arritur dot të anulonte tërësisht kontratat (në total 14, ndërsa pritet të zbatohen 3 prej tyre).

Maqedonia sjell shembullin e një ‘lufte mjedisore’ që ka nisur në vitin 2011 dhe që tashmë duket se ka përfunduar me tërheqjen nga ndërtimi të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Institucioni ka njoftuar zyrtarisht se ka anuluar ndërtimin e hidrocentralit Boškov në Parkun Kombëtar të Mavrovës, në Maqedoni.

Në 2011, vlera e këtij projekti u raportua në 84 milionë euro.

Organizata Ekologjike Eko-svest, së bashku me ekspertë të ekologjisë, dhe aktivistë e kanë kundërshtuar që në fillim ndërtimin e këtyre Hec-eve.

Argumentimi i tyre ishte se parku duhet të ruante natyrën e tij dhe jo të bëhej qendër për projektet e mëdha infrastrukturore.

Mavrova është parku më i madh natyror në Maqedoni dhe një nga vendstrehimet për rrëqebullin

“Ne jemi shumë të kënaqur që BERZH njohu shqetësimin tonë dhe që kuptoi rëndësinë që ka ruajtja e habitatit natyror për këtë kafshë të rrallë, e cila do të shkatërrohej me ndërtimin e kësaj vepre”, thanë aktivistët e Eko-svest.

Kapaciteti i HEC-it do të ishte 70 MW dhe do të gjeneronte rreth 118 GWh.

BERZH-i, nga studimet, kishte vlerësuar se ndërtimi nuk do të kishte ndikim të ndjeshëm në mjedisin dhe në biodiversitetin e Mavrovës. Banka do të financonte 65 milionë euro, ndërsa 18 milionë euro do të financoheshin nga kompania shtetërore ELEM. Në total, qeveria e Maqedonisë kishte parashikuar të ndërtonte dy HEC-e të mëdha dhe 15 të vogla në Mavrov.

Në maj të vitit të kaluar, Gjykata e Maqedonisë anuloi licencën për ndërtimet në Boškov, duke argumentuar se do të kishte ndikim në mjedis. Pas kësaj, aktivistët i kërkuan BERZH-it që të tërhiqej nga financimi.

Ky është shembulli i ngjashëm me atë që kërkonte të bënte qeveria shqiptare në Valbonë me ndërtimin e 14 HEC-eve. Por, ndryshe nga Maqedonia, beteja nuk u fitua e gjitha.ec