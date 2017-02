Mbyllet merkato e janarit. Premier League “Mbretëresha e përhershme”, rekord për kampionatin francez

Është sërish Premier League mbretëresha e merkatos së janarit: 257 milionë euro të shpenzuara për blerje dhe 271 milionë të ardhura nga shitjet e futbollistëve. +14 milionë bilanci i përgjithshëm.

Të tjerët? Në vendin e dytë pozicionohet Superliga Kineze (China Super League) me 218,79 milionë të shpenzuara. Blerja më e shtrenjtë në këtë merkato i takon ekipit të Shanghai SIPG që shpenzoi 60 milionë euro për blerjen e fantazistit brazilian Oscar nga anglezët e Chelsea-t. Diferenca me të ardhurat nga shitjet është shumë e madhe (-174 milionë euro). Podiumin e mbyll kampionati francez (Ligue 1) duke thyer rekord me 151 milionë euro të shpenzuara, si asnjëherë tjetër dhe vetëm 37 milionë të ardhura nga shitjet.

Merkato e janarit i ka kthyer sytë nga Franca, ku janë bërë investime të rëndësishme dhe cilësore. Sigurisht nuk jemi ende në nivelet e Kinës, por në Europë ka bërë përshtypje Franca me investimet e rëndësishme duke i dhuruar Ligue 1 lojtarë kalibri si p.sh. Draxler, Guedes, Payet dhe Depay. Siç parashikohej, Paris SG ishte skuadra që shpenzoi më tepër, pas një pjese të parë të sezonit jo në lartësinë e duhur (të tretët në renditje pas Monaco e Nice). Blerja e parë ishte ajo e fantazistit gjerman Julian Draxler për 40 milionë euro nga Wolfsburg, 30 milionë të tjera u shpenzuan për portugezin Gonçalo Guedes të Benfica-s. Shifra të rëndësishme edhe për klubin e Olimpikut të Marsejës, i blerë para pak kohësh nga miliarderi amerikan Frank McCourt. Skuadra e trajnerit Rudi Garcia, riktheu në skuadër Dimitri Payet për 30 milionë euro nga West Ham United, gjithashtu mori Sanson nga Montpellier për rreth 12 milionë dhe mbrojtësin veteran Patrice Evra, të cilit i skadonte kontrata me Juventusin në fund të sezonit. Edhe Lyon-i shpenzoi 20 milionë euro (24 me gjithë bonuse) për holandezin Memphis Depay, i cili u largua nga Manchester United pas një përvoje zhgënjyese. Gjithashtu Monaco dhe Lille bën disa goditje interesante gjatë kësaj merkatoje. Totali shkon në 165,4 milionë euro të shpenzuara nga Ligue 1 krahasuar me vetëm 27,9 milionë sezonin e shkuar.

Më pas vijnë me radhë Bundesliga në vend të katërt, e ndjekur nga Seria A. Spikat Championship (kategoria e dytë angleze) në vendin e 6-të (48,66 milionë euro shpenzime) dhe gjithashtu vetëm vendi i 12-të për La Liga-n spanjolle, me rreth 23 milionë euro të shpenzuara gjatë kësaj merkatoje.