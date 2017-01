Mjedisi, si do të mbrohet 17% e territorit

Shqipëria do të duhet të mbrojë në më pak se tre vjet rreth 17% të territorit të saj në mënyrë “fanatike”.

Mjedisi është përcaktuar si një nga elementët kyç të zbatimit të Planit të Përgjithshëm Kombëtar. Në të thuhet se : “Mjedisi nuk është një sipërfaqe e ruajtur nga veprimtaria e njeiurt, por një aset që ruhet në shërbim të tij dhe zhvillimit ekonomik të qendrueshëm”.

Sipas këtij plani, zonat e mbrojtura do të shihen si pika të forta të zhvillimit të qendrueshëm turistik dhe si të tilla duhet të shndërrohen në pjesë përbërëse të rajonit në të cilin ato ndodhen.

Sipas planit, në tokat me karakteristika jo të mira pjellorie do të inkurajohet ndërtimi i parqeve fotovoltaik, eloik dhe kryesisht pranë rrjeteve ekzistuese elektrike; Ndërsa në tokat me shfrytëzim intensiv bujqësor do të rekomandohet përdorimi i mbetjeve bujqësore për gjenerimin e energjisë.

Sa i përket pyjeve, parashikohet ulja me 40% e prerjeve të paligjshme të fondit pyjor; rehabilitimi në masën 15% të sipërfaqeve të dëmtuara deri në vitin 2020, si dhe parandalimi me 25% e gërryerjes së metjshme të tokës pyjore dhe kullosore.

Për ajrin, parashikohet ulja e ndotjes deri në masën 40% në zonat urbane.

Për mbetjet parashikohet zbatimi i planeve të rehabilitimit por 9 ‘hotspote’ prioritare dhe hartimi për zonat që kanë mbetur pa një të tillë.