Modeli i zhvillimit të turizmit malor

Flet Ismail Beka, koordinatori i projekteve në zyrën e GIZ

Ismail Beka, koordinatori i projekteve në zyrën e GIZ (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar) në Shqipëri, e kujton me nostalgji një dekadë më parë, kur projekti gjerman ka mbështetur modelin e zhvillimit të turizmit malor në Theth.

Sot, gjithçka është ndryshe dhe ai është i bindur që Thethi mund të shërbejë si një model për zhvillim në shumë rajone të tjera të Shqipërisë.

Cili është modeli i turizmit i ndjekur për luginën e Thethit?

Kjo pyetje na kthen në një histori kohore prej 11 vitesh. Pikërisht në qershorin e vitit 2006, jemi takuar për herë të parë me banorët e Thethit (në atë kohë vetëm 7 familje banonin në Theth) dhe kemi diskutuar për të zhvilluar turizmin malor, me bazë të familjeve që jetonin atje dhe natyrisht, edhe me familje të tjera që donin të ktheheshin në vendlindje.

Ishte një kontrast shumë i thellë, midis pasurive aq të mëdha turistike të natyrës së virgjër, si dhe gjendjes së përgjithshme sociale dhe ekonomike të banorëve. Mungesa e çdo lloj infrastrukture dhe komunikimi, mungesa e çdo lloj shërbimi publik dhe një izolim total, i kishte bërë banorët të humbisnin çdo shpresë dhe perspektivë.

Rruga që ndoqëm ishte: motivimi i banorëve lokalë, për të pritur në shtëpitë e tyre (kullat tradicionale) në kushtet më minimale turistët (duke i ndihmuar me disa pajisje të banjave, kuzhinës, dhomave të gjumit) për 7 familje nga deri 2500 euro.

Krijuam produktin turistik, evidentimin e itinerareve dhe markimin me bojë të shtigjeve turistike, duke përgatitur edhe hartat dhe guidat e nevojshme. E bëmë marketimin e Thethit në të gjithë panairet dhe konferencat më të rëndësishme ndërkombëtare, duke e prezantuar për operatorët turistikë të specializuar, trajnuam shumë të rinj nga Thethi, si guida të specializuara malore. I gjithë ky proces u shoqërua edhe me një promovim shumë të mirë në media, shqiptare dhe të huaja.

Dhe rezultatet filluan të arrihen në mënyrë graduale, me një trend shumë të mirë rritës (grafiku i mëposhtëm).

Çfarë ndikimi ka pasur ky zhvillim për banorët e zonës?

Nëse do ta vlerësonim ndikimin që ky projekt ka për Thethin, në radhë të parë ka të bëjë me rikthimin e jetës sociale dhe ekonomike në fshat dhe shtimin e të ardhurave nëpërmjet turizmit dhe prodhimit bujqësor lokal. Sot, janë më shumë se 50 familje që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me turizmin (shtëpi pritëse, guida, transport i turistëve, prodhues ushqimesh etj.) dhe më shumë se 30 prej tyre banojnë përgjatë gjithë vitit në Theth. Janë rikthyer në Theth jo vetëm familje që kishin shkuar për të banuar në rrethinat e Shkodrës, por edhe familje nga emigracioni. Të ardhurat neto nga turistët i kanë shërbyer investimit të mëtejshëm. Agroturizmi është bërë alternativa kryesore ekonomike dhe, ndryshe nga fshatra të tjerë të Dukagjinit, në Theth nuk është kultivuar drogë gjatë viteve të fundit.

Por, përfitimi më i madh afatgjatë për Thethin është zhvillimi i brezit të ri. Fëmijët e Thethit, që në vitet 2006 nuk zhvillonin fare shkollë dhe nuk dinin të shkruanin as shqip, falë turizmit sot komunikojnë në gjuhën angleze, duke impresionuar turistët e huaj dhe bëjnë edhe rolin e përkthyesit në shtëpitë pritëse.

Si mund të shtrihet modeli i turizmit në Theth në zona të tjera të Shqipërisë dhe çfarë avantazhesh ofron?

Ne kemi kuptuar që, modeli i turizmit që zhvillohet në Theth, përbën një përvojë shumë të mirë për zonat malore të Shqipërisë dhe ka gjetur përkrahje edhe në mjaft zona të tjera, që natyrisht nuk mund të transmetohen shabllon, për vetë specifikat dhe veçantitë që ka çdo zonë.

Zhvillimet e turizmit në Valbonë e Kelmend janë në njëfarë mënyre shumë të përafërta, por edhe me struktura të tjera. Edhe një produkt i ri turistik i “Majat e Ballkanit” që lidh alpet e tre vendeve (Shqipëri, Mali i Zi dhe Kosovë), me Thethin–Valbonën nga pala shqiptare – Rogova – Peja nga Kosova dhe Plavë nga Mali i Zi, ka dëshmuar më së miri për transferim përvojash dhe mundësi zhvillimi.

Me kënaqësi vlerësojmë se edhe qeveria shqiptare dhe mjaft donatorë të tjerë kanë mbështetur zhvillimin e turizmit në shumë rajone të Shqipërisë, nga zonat verilindore (Korab-Koritnik) Prespa – Dardhë – Voskopojë, Korçë, Përmet – Këlcyrë – Zagori në juglindje dhe bregdeti i Jugut i lidhur me zonën e Lumit të Vlorës etj. Përvoja ka treguar që turizmi malor kërkon masa shumë komplekse, produkt turistik, kapacitete, trajnime, marketing dhe promovime për të arritur të sjellësh turistë.