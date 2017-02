Muzeu prej 1 mliardë dollarësh në Los Anxhelos

Krijuesi i një prej filmave më të ndjekur të kohëve të fundit, “Star Wars” George Lucas, ka deklaruar së fundmi që do të ndërtojë Muzeun e Lukasit të Arteve Narrative, në Los Anxhelos. Ky muze është cilësuar si një prej bizhuve më të shtrenjta që do të ketë ky qytet.

Sipas organizueve, zgjedhja e vendosjes së këtij muzeu ndërmjet qytetit të Los Anxhelos dhe San Fransiskos ishte shumë e vështirë, sepse secili prej tyre ofron lehtësira të shumta, por Los Anxhelosi, u zgjodh në mënyrë të tillë që ky muze të ketë një impakt më të madh tek njerëzit.

Ky muze, do të vendoset në një nga zonat më të vizituara të L.A, aty ku aktualisht ndodhen edhe Qendra Shkencore e Kalifornisë, Muzeu i Historisë dhe Muzeu Afrikano-Amerikan i Kalifornisë dhe pak më larg tyre ndodhet edhe Universiteti i Kalifornisë Jugore, ku George Lucasi kreu studimet e tij të larta për regji filmi.

Koleksionet në këtë muze do të jenë një ndërthurje e mrekullueshme ndërmjet artit të shtresës së lartë dhe atij popullor. Ky muze do të jetë i ndarë në 3 kategori: arti narrativ, arti i kinemasë dhe ai dixhital, që nga periudha e Impresionizmit francez e deri në ditët e somte.

Një galeri me një sipërfaqe të tillë do ta rendisë muzeun e Lukasit midis muzeve më të famshëm në të gjithë botën, nga Muzeu Kombëtar në Taipei , Muzeu i Arteve Amerikane Smithsonian në Uashington deri tek Galeria gjigande e Uffizit në Firence, Muzeu Stedelijk në Amsterdam dhe Muzeu i De Young në San Fransisko.

Arkitekti i këtij muzeu 1 miliardë dollarësh është Ma Yansong nga Pekini.

Muzeu do të zërë një sipërfaqe prej 25,550 metra katrorësh dhe do të rrethohet nga 6 deri në 7 hektarë sipërfaqe hapësirash të gjelbra. Duke qenë pjesë e një prej qyteteve më të populluara, ky muze do të ketë edhë një parkim nëntokësor deri në 1,800 makina.

Muzeu pritet të hapet në 2020.