Nafta rritje e lehtë

Të ardhurat e naftës bruto u rritën me Brent LCOc1 e papërpunuar që u rrit me 7 cent në 60.56 dollarë për fuçi dhe CLc1 ra me 1 cent në 54.29 dollarë.

Ndërsa nafta preku nivelin më të ulët të mërkurën, pasi të dhënat javore të inventarit të qeverisë amerikane treguan se tërheqja më e fundit e aksioneve të papërpunuara nuk ishte aq e madhe, sot të ardhurat nga brent bruto amerikane mbeten pranë niveleve të tyre më të larta që nga korriku 2015.