Ndryshon ligji për noterinë, ja filtrat që do të duhet të kalojnë

Profesioni i noterit do të funksionojë mbi bazën e disa rregullave të reja. Projektligji, që tashmë është gati, parashikon edhe ndryshimin e numrit që do të ketë në bazë të popullsisë, duke iu përafruar standardit europian. Numri i tyre do të jetë në bazë të raportit 1:10,000 banorë, i ngjashëm ky me atë në Itali (1:7,000, Belgjikë 1:9,000, Kosovë 1:15,000).

Densiteti i noterëve është më i lartë në qytetet kryesore. Vetëm në Tiranë janë afërsisht 172 noterë, nga 460 që janë sot në rang vendi.

Një nga problemet që ka ndikuar në ushtrimin e profesionit të noterit në lidhje edhe me ofrimin e shërbimit ndaj qytetarëve ka qenë se noterët nuk kanë pasur informacion në sistem kur një pasuri e paluajtshme (me kontratë sipërmarrjeje) kontraktohet më shumë se një herë në noterë të ndryshëm. Kjo jo në pak raste ka krijuar pasiguri në radhët e qytetarëve. Gjatë praktikës ka dalë në pah edhe problemi në lidhje me pagimin e detyrimeve tatimore kundrejt shtetit për transaksionet e pasurive të paluajtshme për arsye të moskontrollit nga noteri në këtë drejtim.

Projektligji parashikon modernizimin dhe fuqizimin e strukturave disiplinore dhe transparencës, me rregulla të qarta dhe të forta disipline, qartësimin e përkufizimit të rasteve të pezullimit dhe heqjes se licencës.

E gjithë kjo do të kërkojë përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për profesionin e noterit me kurrikula që do të hartohen në Fakultetet e Drejtësisë. Projektligji i ri parashikon edhe krijimin e një Qendre Kombëtare për Trajnimin e Noterëve. Periudha e trajnimit fillestar do të jetë një vit.