Në shtator buxheti i kthehet deficitit pas një suficiti për 7 muaj radhazi

Balanca buxhetore në fund të muajit shtator rezultoi deficitare për të dytin muaj radhazi, pas një suficiti buxhetor që shoqëroi si rrallë herë zhvillimet në arkën e shtetit për të shtatë muajt e parë të vitit 2017.

Sipas te dhënave fiskale te Ministrisë së Financave në fund të 9 mujorit buxheti akumuloi një deficit prej 2,5 miliardë lekësh, duke u vënë në trajektoren e zakonshme ku shpenzimet janë më te larta se të ardhurat. Gjithsesi arka e shtetit në raport me planin e këtij viti për deficitin ka ende mbi 5 miliardë lekë të pakonsumuara të cilat mund të përdoren në periudhën në vijim.

Të ardhurat buxhetore në periudhën nëntëmujore pësuan një rritje vjetore me 7.2 për qind dhe gjithashtu ishin 0.2 për qind më të larta se, plani i vitit.

Rritjen më të lartë në raport me faktin e një viti më parë e kanë pasur, të ardhurat akciza me 9.5%, Tatimi mbi Fitimin 8%, të ardhurat nga Taksat Nacionale me 14% , të ardhurat nga pushteti vendor me 32% dhe të ardhurat nga fondet speciale me 9.1%. Të ardhurat nga TVSH kanë pasur një rritje më të moderuar me 5.9 për qind.

Shpenzimet buxhetore gjithashtu pësuan rritje vjetorë me 11,3 për qind për periudhën, por ato mbeten sërish 15 për qind më të ulëta se plani i periudhës. Nga të shpenzimet e planifikuara qeveria nuk ka shpenzuar më shumë se 52 milionë euro, të cilat kanë qenë indikatori kryesor për të mbajtur deficitin buxhetor në nivele të ulëta.

Kursimin më të madh e ka pasur zëri i shpenzimeve koherentë me 8.2 për qind më pak se plani, por këto ishin rreth 4.8 për qind më të larta se ato të një viti më parë.

Shpenzimet operative gjithashtu mbeten 9.8 për qind më të ulëta se plani me një mosrealizim 36 për qind në raport me planin, duke qene gjithashtu16 për qind më të ulëta se fakti i vitit të kaluar.

Shpenzimet kapitale ndonëse pësuan një rritje vjetore me 45 për qind ato ishin shumë të ulëta në raport me planin e periudhës rreth 33 % më pak.

Ministria e Financave synon që edhe për vitin 2018 të ketë një monitorim të rreptë të deficitit.

Për vitin 2018 deficiti buxhetor planifikohet të jetë në nivelin 2.0% të PBB. Për të tretin vit radhazi balanca primare parashikohet të jetë pozitive në nivelin 0.6% duke synuar mbajtjen e borxhit në trajektoren rënëse për të dytin vit radhazi.

Rrjedhimisht, niveli i borxhit publik të targetuar, do të ulet me rreth 2.5 pikë përqindje dhe do të vijojë këtë trend rënës në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.

Financimi i deficitit do të realizohet nëpërmjet burimeve të brendshme në rreth 2.5% të PBB dhe atyre të huaja në rreth -0.6% të PBB.