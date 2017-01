Në vijim të shqetësimeve Trump, Nikkei në nivelin e tij më të ulët

Në vijim të shqetësimeve në lidhje me politikat që do të ndjekë presidenti i Amerikës, mëngjesin e ditës së sotme Nikkei, N225, shënoi nivelin e tij më të ulët që prej nëntorit të 2016.

Nikkei ra me 1.7 për qind në 19,041.34 pikë, duke shënuanr nivelin e tij më të ulët që prej 9 nëntorit të 2016, menjëherë sapo Trumpi fitoi postin e presidentit.

Edhe indeksi i aksioneve të tjera në botë pësoi humbje të mëdha pas veprimeve të para të ndërmarra nga presidenti i ri i Amerikës, si nënshkrimi i urdhrit ekzekutiv që ndaloi futjen e shtetasve myslymanë në Amerikë, një pjesë e së cilëve ishin më viza të përhershme pra nuk ishin vizitorë të rastësishëm.

Indeksi i përbërë Topix, ra me 1.4 për qind në 1,521.67 pikë.

Indeksi JPX-Nikkei 400 ra me 1.5 për qind në 13,642.35 pikë.

Indeksi i aksioneve MSCI, jashtë Japonisë ra me 0.5 për qind.

Ndërkohë që tregjet aziatike janë në pritje të fjalimit që do të mbajë Guvernatori i Bankës së Japonisë, Haruhiko Kuroda, në lidhje me pasojat e politikës poteksioniste që po ndjek Trumpi, veçanërisht në lidhje me industrinë e fuqishme të automjeteve në Japoni, e cila është një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë japoneze.