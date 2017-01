Nënshkruhet marrëveshja për njohjen e pensioneve mes Shqipërisë dhe Austrisë

Marrëveshja u nënshkrua mes Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë z. Blendi Klosi dhe Ministrit Federal të Punës, Cështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Austrisë , Z. Alois Stöger, në vizitën zyrtare të këtij të fundit në Tiranë.

Nga marrëveshja përfitojnë mijëra shqiptarë që vitet e punës i kanë ndarë mes Shqipërisë dhe Austrisë, si dhe anasjelltas.

“ Uroj së pari mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Austri, për arritjen e kësaj marrëveshjeje, të cilët janë përfituesit e drejtëpërdrëjtë të saj. Sikundër firma jonë sot mbi këtë marrëveshje z. ministër, është në interesin e përbashkët të qytetarëve tanë, në një kohë kur levizja e lirë e krahut të punës në hapësirën e përbashkët europiane dhe më gjerë, është duke njohur një trajektore të rëndësishme” – deklaroi ministri Klosi pas nënshkrimit me homologun austriak, z. Stöger.

Ministri Federal i Punës, Cështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Austrisë , Z. Alois Stöger deklaroi mbështetjen e plotë të vendit të tij për Shqipërinë, në proceset e saj integruese drejt BE-së, sikundër vlerësoi punën pr arritjen e marrëveshjes së rëndësishme ndërmjet dy vendeve tona.

Mes ministrit Klosi dhe ministrit Stöger, u ra dakort gjithashtu për mbështetjen e plotë të reformës së shërbimeve, që MMSR do të ndërrmarrë këtë vit.

“ Morrëm mbështetjen e plotë të Ministrit Federal të Punës, Cështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Austrisë , Z. Alois Stöger për të mbështetur dhe asistuar Paktin e Mirëqënies Sociale” – deklaroi ministri Klosi.

Nënshkrimi I marrëveshjes me Austrinë, e shton këtë vend në listën e atyre shteteve që kanë realizuar kohët e fundit, marrëveshjen me Shqipërinë për njohjen e pensioneve si: Gjermania, Belgjika, Luksemburgu, Hungaria, Çekia, Rumania, Maqedonia. “Sikundër është në proces marrëveshja me Kanadanë dhe pritet nënshkrimi i saj i shpejtë- , deklaroi ministri Klosi duke dhënë lajmin e mirë pas kthimit nga vizita zyrtare në Londër, se do të nisin bisedimet për njohjen e marrëveshjes së pensioneve edhe me Anglinë.