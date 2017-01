Nga 1 janari, Francezët nuk do i përgjigjen e-maileve pas orarit të punës

Një ligj i ri që i detyron kompanitë franceze t’u japin punonjësve të drejtën për të injoruar emailet dhe smartphone jashtë orarit të punës, ka hyrë në fuqi nga e diela e 1 janarit.

“E drejta për tu shkëputur”, një nga të parat e këtij lloji në botë do të detyrojë kompanitë me më shumë se 50 punonjës që të negociojnë me një paketë masash me stafin e tyre se kur duhet të punojnë jashtë orarit të kontraktuar të punës.

Përdorimi i tepruar i smartphone është fajësuar për shkallën e “stresit psikologjik nga lodhja në punë” dhe “pagjumësinë” në mesin e të punësuarve, ku shumë prej tyre janë të pasigurt në lidhje me faktin se kur ata janë të lejuar ligjërisht për ta mbyllur telefonin.

Ligji i ri është mirëpritur nga sindikatat e fuqishme tregtare të Francës, të cilët kanë argumentuar se si rrjedhojë e përdorimit të tepruar të smartphones, shumë njerëz që punojnë më shumë se kufiri i përjavshëm prej 35 orësh.

Masat u zbatuan nga Myriam El Khomri, ministri i punës, i cili porositi një raport në shtator 2015, që paralajmëroi rreth ndikimeve në shëndet të “info-obezitetit” që prek shumë vende pune.