Një tjetër vit i dobët buxhetor

Në krahasim me buxhetin fillestar të fillimvitit, mosrealizimi është rreth 14 miliardë lekë, apo rreth 100 milionë euro më pak… Të ardhurat buxhetore për gjithë vitin 2016 arritën 404.8 miliardë lekë, me një rritje nominale prej 6.8% në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave paraprake të Ministrisë së Financave. Duke pasur parasysh se inflacioni mesatar vjetor ka qenë gati 2% dhe rritja e pritshme ekonomike mbi 3%, rezulton se zgjerimi real i të ardhurave […]

