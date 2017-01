Njerëzit, si mund të konkurrojnë me teknologjinë

Të pajisësh njerëzit me njohuri që të jenë para me ndryshimet teknologjike.Është e lehtë të thuash që njerëzit kanë nevojë që të mësojnë gjatë gjithë karrierës së tyre. Aspektet praktike janë të frikshme

Kur arsimimi dështon në të mbajturin e të njëjtit ritëm me teknologjinë, rezultati është pabarazia, shkruan The Economist. Pa aftësitë për të qenë të dobishëm në momentin që zhvillohet teknologjia, punonjësit hasin vështirësi dhe shumë prej tyre mbeten pas, shoqëria fillon e ndahet. Kjo pikëpamje themelore ndikoi te reformatorët gjatë Revolucionit Industrial që të financonin kështu shkollimin universal. Më vonë, automatizimi në fabrika dhe zyra rriti kërkesën për të diplomuar me universitet. Kombinimi i arsimit me inovacionin, i shpërndarë në dekada, çoi në lulëzimin e prosperitetit.

Robotika dhe inteligjenca artificiale bëjnë thirrje për një tjetër revolucion në arsim. Këtë herë, gjithsesi, vendet e punës janë të shtrira në kohë dhe shumë shpejt të ndryshueshme, sa mësimi me ngut në fillim nuk është i mjaftueshëm. Njerëzit duhet që të përvetësojnë aftësi të reja gjatë gjithë karrierës së tyre.

Fatkeqësisht, prej sistemit të të mësuarit gjatë gjithë jetës që ekziston në ditët e sotme mund të përfitojnë vetëm ambiciozët dhe kjo shton mundësitë që ta rrisë pabarazinë, në vend që ta ulë atë. Nëse ekonomitë e shekullit të 21-të nuk do të krijojnë një klasë masive, politikëbërësit urgjentisht duhet të gjejnë mënyrën se si do të ndihmojnë qytetarët të mësojnë ndërkohë që fitojnë. Deri tani, ambicia e tyre ka qenë për të ardhur keq.

Makineritë apo të nxënit

Modeli klasik i edukimit, një hov në fillim të punësimit nëpërmjet trajnimeve të kompanisë, po thyhet. Një arsye është nevoja për një model të ri, si dhe me aftësi të përditësuara në mënyrë të vazhdueshme. Industria përpunuese ka nevojë për punë mendore se sa për ato mekanike. Pjesa e amerikanëve të punësuar në punët rutinë të zyrave ra nga 25.5% në 21% nga 1996 në vitin 2015.

Të nxisësh njerëzit që të arrijnë nivele të larta të edukimit në fillim të jetës së tyre nuk është mënyra e duhur e përballimit. Vetëm 16% e amerikanëve mendojnë që një diplomë katërvjeçare në kolegj arrin t’i përgatisë shumë mirë studentët për punë. Megjithëse një arsimim profesional premton se në punësimin e parë, ata të cilët janë me trajnime të specializuara janë më të prirë për të hequr dorë nga puna se sa ata që janë me arsim të përgjithshëm. Kjo mund të shpjegohet dhe me faktin se janë më pak të përshtatshëm.

Në të njëjtën kohë, trajnimi në punë po tkurret. Në Amerikë dhe Britani ka rënë me pothuajse gjysmën në dy dekadat e fundit. Vetëpunësimi po shpërndahet, duke bërë që më shumë njerëz të jenë përgjegjës për aftësitë e tyre. Të lësh kohë më vonë gjatë jetës për të marrë një kualifikim formal është një nga mundësitë, por kushton shumë para dhe pjesa më e madhe e universiteteve është në kërkim të të rinjve. Tregu po mundohet që të mësojë dhe fitojë në mënyra të reja. Ofruesit e kurseve online nga General Assembly deri te Pluralsight po ndërtojnë biznese bazuar zhvillimin dhe formatimin e karrierës. Kurset e hapura masive online i kanë hequr nga kurrikula e tyre leksionet mbi Plutonin apo Vrimat e Zeza, në favor të kurseve që i rrisin shanset e studentëve për t’u punësuar. Në Udacity dhe Coursera, portale që ofrojnë leksione online, ata të cilët kërkojnë të vetëpërmirësohen paguajnë shumë pak. Duke ofruar kurse online, universitetet po e bëjnë më të lehtë që profesionistët të përsosin aftësitë e tyre. Një program i vetëm master nga Tekniku i Xhorxhias mund të zgjerojë numrin e të diplomuarve në programin master për Shkenca Kompjuterike në Amerikë me rreth 10%.

Përpjekje të tilla tregojnë mënyrën se si mund të ndërthuret karriera me të mësuarit. Megjithatë ky treg i ri do t’i shërbejë kryesisht atyre që kanë avantazhe. Është më e lehtë që të mësosh më vonë gjatë jetës nëse të ka shijuar mësimi që kur ke qenë i ri: rreth 80% e nxënësve në Coursera e kanë një diplomë. Të mësuarit online kërkon disa njohuri bazë në teknologji informacioni, megjithatë një në katër të rritur në vendet e OECD-së nuk kanë fare ose e kanë të kufizuar përvojën me kompjuterët. Aftësitë shuhen në rast se nuk vihen në punë, por shumë vende pune nuk u japin mundësinë punëtorëve të vënë në zbatim ato që dinë.

Kërkohet teknik shampoje

Nëse mënyrat e reja të të mësuarit janë për të ndihmuar ata që më së shumti kanë nevojë, politikëbërësit kanë për qëllim diçka larg kësaj, pasi arsimimi është një e mirë publike, përfitimet nga e cila bien mbi të gjithë shoqërinë. Qeveritë kanë një rol jetësor, jo thjesht duke shpenzuar më shumë për arsimin, por edhe në mënyrë të zgjuar.

Mësimi gjatë gjithë jetës fillon që në shkollë. Si rregull, arsimi nuk mund të jetë i ngushtë profesional. Kurrikulat duhet t’u mësojnë fëmijëve se si të studiojnë dhe të mendojnë.

Por, ndryshimi më i madh është që të bësh të mësuarit për të rriturit të aksesueshëm për të gjithë. Një mënyrë është që qytetarët të përfitojnë kuponë që mund t’i përdorin për t’u trajnuar. Singapori ka llogari të tilla të të mësuarit individual, ka dhënë para për të gjithë ata që janë mbi 25 vjeç për të shpenzuar për kurse të miratuara. Deri tani, çdo qytetar ka në dispozicion disa qindra dollarë, por duhet thënë se janë ende ditët e para. Kurset të cilat paguhen nga taksapaguesit ka rrezik të shpërdorohen. Por, industria mund të ndihmojë që njerëzit të sigurojnë aftësitë që dëshirojnë duke punuar me kurset e ofruara online dhe kolegjet mund të programojnë kurse të cilat janë të përshtatshme. Kompanitë gjithashtu mund të inkurajojnë stafin e tyre që të mësojnë. AT&T, një firmë telekomunikacioni e cila do që të pajisë punonjësit e saj me aftësi teknike, shpenzon rreth 30 milionë dollarë në vit, duke rimbursuar kostot e shkollimit të punonjësve. Bashkimet tregtare mund të luajnë një rol të dobishëm si organizatorë të mësimit gjatë gjithë jetës për ata punëtorë, në firma të vogla apo të cilët janë të vetëpunësur dhe për ata të cilët trajnimi i mundësuar nga kompania e tyre është i papëlqyeshëm.

Për ta bërë të gjithë këtë trajnim të vlefshëm, qeveritë duhet që të heqin kërkesat për licencim dhe të tjera barriera që e bëjnë të vështirë për hyrësit e rinj që të operojnë në treg. Në vend që të kërkojnë 300 orë praktikë për t’u kualifikuar si larës i flokëve, në shtetin e Tennessee duhet t’i lejojnë floktoret që të vendosin vetë se cili është personi i duhur për të punësuar. Jo gjithkush mund të kërkojë në tregun e ndryshueshëm të punës në mënyrë të suksesshme. Grupi më i rrezikuar, për shkak të zhvillimeve teknologjike, janë burrat e klasës punëtore, shumë prej të cilëve refuzojnë të kryejnë role më pak mashkullore në fushat që po njohin rritje siç është dhe përkujdesja shëndetësore. Për që numri i atyre që mbetet pas me njohuritë të jetë në minimun, të gjithë të rriturit duhet të kenë akses në trajnime të përshtatshme dhe fleksibël. Shekulli i 19 dhe 20 njohu zhvillim të madh në arsim, i cili duhet të jetë pikë referimi për sot.