Operatori serb i telefonisë përfiton 134 mijë numra

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike e Postare (AKREP) i ka ofruar operatorit serb të telefonisë MTS 60 mijë numra celularë dhe 74 mijë numra fiks. Po ashtu, këtij operatori i është lejuar edhe vendosja e antenave në 30 pika në të gjithë Kosovën.

Operatori serb të telefonisë mobile MTS-së, i cili është produkt i marrëveshjes mes palës serbe dhe asaj kosovare në negociatat për telekomunikacionin në Bruksel iu dhanë në total 134 mijë numra. Numrat e telefonisë celulare nisin nga 047/100-000 deri në 159 999.

Ndërsa numrat e telefonisë fikse vazhdojnë të jenë ashtu siç kanë qenë deri tani.

Në bazë të vendimit, në rajonin e Prishtinës MTS-ja do të kenë në shfrytëzim 14 mijë numra fiks, në rajonin e Mitrovicës do të ketë 46 mijë numra fiks, në Ferizaj 6 mijë numra fiks, në Gjilan 8 mijë numra fiks. Po ashtu, këtij operatori i është lejuar edhe vendosja e antenave në 30 pika.

Antenat e MTS-së do të vendosen në veri të Mitrovicës, Zubin Potok, Zupçe, Zveçan, Zveçan i Vogël, Kurillë, Verbovc, Joshanicë, Banjskë, Leshak, Leposaviq, në Manastirin Sokolica, në Manastirin e Deviçit, te Patriarkana e Pejës, në Deçan (Manastiri i Deçanit), Hoçë e Madhe, Graçanicë, Ranillug, Shillovë, Budrigë e Poshtme, Shtërpcë dhe Brezovicë.