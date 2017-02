Raporti për Shqipërinë i BE-së, negociatat pas zgjedhjeve; Bushati: Rekomandimet, trajtim të kujdesshëm

Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Europian miratoi Raportin për Shqipërinë 2016, të hartuar nga Komisioni Europian me 52 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenim.

Eurodeputeti, njëherazi dhe raportuesi për Shqipërinë, Knut Fleckenstein, tha se: “Jam i lumtur për mbështetjen e gjerë të AFET në lidhje me Raportin për Shqipërinë. Por ka ende shumë për të bërë. BE-ja do t’ju mbështesë”. Ky ishte komenti i shkurtër që raportuesi për Shqipërinë dha menjëherë pas votimit.

Miratimi i raportit vjen menjëherë pas mbylljes së procesit të deklarimit të pasurisë nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si pjesë e procesit të Vetting-ut.

Sipas eurodeputetit Fleckenstein, do të mund të flitet për hapje të negociatave pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që do të mbahen më 18 qershor të këtij viti. “Nëse reforma në drejtësi nis të implementohet menjëherë, pas zgjedhjeve të qershorit mendoj se do të kemi edhe hapjen e negociatave, duke shpresuar që komisioni të jetë dakord. Monitorimi në këtë rast nuk është i nevojshëm, sepse ne kemi besim tek Parlamenti dhe autoritetet shqiptare”, tha eurodeputeti.

Për BE-në, zbatimi i Reformës në Drejtësi është kushti kryesor për çeljen e negociatave. E nëse kjo ndodh, kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë do të jenë të parët që do të hapen.

Ministri i Jashtëm, Ditmir Buashati, tha se: “Jemi të vetëdijshëm për sfidat që kemi përpara gjatë këtij viti. Rekomandimet e paraqitura në këtë projektrezolutë meritojnë trajtim të kujdesshëm, pasi secili prej tyre synon përmirësimin e së ardhmes së qytetarëve tanë”.

Parlamenti Europian pritet të miratojë raportin në seancën e radhës së datës 15 shkurt.