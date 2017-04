Parlamenti i thotë “PO” Kullës Ikonike nga arabët në Tiranë

Parlamenti miratoi sot me 78 vota pro një projektligj që ka për qëllim përcaktimin e një procedure për negocimin e marrëveshjes, ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “Al Habtoor investment LLC”, për projektimin dhe ndërtimin e “Kullës ikonike”, në Tiranë.

Kompania “Al Habtoor investment LLC”, e regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe, me seli në Dubai, ka shprehur interesin pranë Bashkisë së Tiranës për realizimin e projektit “Kulla ikonike”, në Tiranë, një investim i cili kap shifrën rreth 250 milionë dollarë.

Ky projekt ka të bëjë me ndërtimin e “Kullës ikonike”, në zgjatim të Bulevardit të Ri të Tiranës. Në kërkesën e interesit nga ana e kësaj kompanie është kërkuar transferimi pa kosto dhe në pronësi i një sipërfaqeje prej 25 000 m2, të një parcele trekëndore në zgjatim të bulevardit të ri në Tiranë, në këmbim të një sipërfaqeje ambientesh në favor të Bashkisë së Tiranës, përjashtimin nga taksat doganore, TVSH-ja, tatimi mbi fitimin apo çdolloj takse tjetër mbi kapitalin për 15 vjet nga fillimi i veprimeve tregtare.

“Për të gjitha këto parashtrime më sipër në lidhje me përfitimet që përfaqëson realizimi i këtij projekti për ekonominë shqiptare, si dhe për të qenë transparentë në këtë proces, kërkohet tagri për fillimin e negociatave me kompaninë e sipërpërmendur me qëllim arritjen e një marrëveshjeje të favorshme për të dyja palët” thuhet në relacionin që shoqëron projektligjin.

Me anën e këtij projektligji autorizohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e Financave, Bashkia e Tiranës dhe Avokatura e Shtetit për fillimin e negocimit të marrëveshjes për realizimin e këtij projekti.

Në nenin 1 parashikohet se objekti i projektligjit është përcaktimi i procedurës për negocimin e marrëveshjes, ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “Al Habtoor investment LLC”, për projektimin dhe ndërtimin e “Kullës ikonike”, në Tiranë.

Neni 2 parashikon se procedura e negocimit të marrëveshjes do të ndiqet nga Komisioni i Negocimit të Marrëveshjes, kryesuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, dhe që ka në përbërje përfaqësues nga Ministria e Financave, Bashkia Tiranë dhe Avokatura e Shtetit. Komisioni i Negocimit të Marrëveshjes do të fillojë negociatat me kompaninë ″Al Habtoor investment LLC″ për propozimin e paraqitur prej tyre, pas hyrjes në fuqi të ligjit.

Neni 3 përcakton se Komisioni i Negocimit të Marrëveshjes, në përfundim të procedurave të negocimit harton një raport, të cilin ua dërgon për shqyrtim ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe ministrit të Financave.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe ministri i Financave, brenda afatit prej 30 ditësh nga data e paraqitjes së raportit, shprehen nëse janë dakord ose jo me propozimin e paraqitur.

Nëse ato janë dakord vijojnë me procedurat e miratimit në Këshillin e Ministrave dhe në Kuvend. Nëse ato nuk janë dakord, ia kthejnë Komisionit të Negocimit të Marrëveshjes, me vërejtjet përkatëse. Në rast të mosarritjes së një konkluzioni konkret në lidhje me marrëveshjen me kompaninë “Al Habtoor investment LLC” nga ana e Komisionit të Negociimit të Marrëveshjes, kjo marrëveshje do të konsiderohet e pasuksesshme.