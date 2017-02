PD vs PS, si e presin ekonominë në 2017-n

Flasin Ervin Koçi, deputet i Partisë Socialiste, dhe Edmond Spaho, deputet i Partisë Demokratike…

Për Ervin Koçin, deputet i Partisë Socialiste, anëtar i Komisionit për Ekonominë dhe Financat, ekonomia ka hyrë tashmë në një trajektore rritjeje të përshpejtuar nga 1.1% në vitin 2013, në 3.4% e pritshmja për vitin 2016, për të vazhduar në 3.8% në vitin 2017. Sipas tij, qeveria pret një përmirësim të mëtejshëm të rritjes ekonomike gjatë dy viteve në vazhdim. Motori kryesor i rritjes do të vazhdojë të jetë gjallërimi i kërkesës private dhe investimet, ndërkohë politika fiskale do të mbetet në kahun konsolidues.

Nuk është i këtij mendimi, Edmond Spaho, deputet i PD-së, nënkryetar i Kuvendit. Sipas tij, që nga viti 2012 duket që ekonomia dhe biznesi janë në ngërç për sa i takon rritjes ekonomike. Situata është përkeqësuar me rritjen e barrës fiskale. Vetëm në tre vitet e fundit, rritjet e miratuara të taksave janë 39 miliardë lekë. Kjo e ka bërë ekonominë tonë sikurse shprehen të gjithë shoqatat e biznesit, më pak konkurruese.

Si e vlerësoni ecurinë e ekonomisë në vitin 2016?

2016, ishte vit i vazhdimit të reformave të zbatuara në sektorë të ndryshëm publikë, që kanë dhënë ndikim e tyre në ecurinë pozitive të ekonomisë në tërësi.

Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar arritje të rëndësishme në disa nga sektorët kyç të ekonomisë, por dhe të qeverisjes, mes të cilave: sektori i energjisë, pensioneve, financat publike, administrata publike, pushteti vendor, bujqësia dhe uji dhe më kryesorja Reforma në Drejtësi që u shoqëruara me një sërë ndërhyrjesh të tjera nga entet publike qeverisëse.

Ekonomia ka hyrë tashmë në një trajektore rritjeje të përshpejtuar nga 1.1% në vitin 2013, në 3.4% e pritshmja për vitin 2016, për të vazhduar në 3.8% në vitin 2017.

Statistikat zyrtare të llogarive kombëtare tremujore tregojnë qartësisht përshpejtimin me disa herë të rritjes ekonomike.

Nga optika e kërkesës, rritja në vitin 2016 u gjenerua përgjithësisht nga kërkesa e brendshme. Sinjal i rëndësishëm i këtij treguesi është shfaqja e trendit pozitiv të konsumit për të katërtin tremujor me radhë, që prej tremujorit të tretë të vitit 2015.

Në vitit 2016 konsumi regjistroi rritje reale, investimet njohën ritme relativisht të larta rritjeje me rritje mbi 6 %, veçanërisht ato në sektorët prioritarë të ekonomisë, të cilët kompensuan edhe rënien që patën investimet në industrinë nxjerrëse pasi kjo është e lidhur me konjukturat e çmimeve të karburanteve në tregjet ndërkombëtare.

Vlen të theksohet kontributi pozitiv që dha në ekonomi prodhimi vendas dhe rritja e eksporteve të shërbimeve që sollën rritje të punëzënies.

Nga optika e ofertës, kontributin kryesor në rritjen ekonomike në vitit 2016 e dhanë degët: tregtia, hoteleria dhe restorante, transporti, industria përpunuese, ndërtimi si dhe informacioni dhe komunikacioni.

Ecuria pozitive e ekonomisë ka sjellë rritje modeste të mirëqenies, duke u kthyer në të mira për qytetarët, si rezultat edhe i sakrificës së përbashkët të bërë gjatë tre viteve të shkuara.

Përgjithësisht në linjë me përshpejtimin e aktivitetit ekonomik rezultoi edhe dinamika e tregut të punës, ku shkalla e papunësisë rezultoi me një reduktim prej 2.6% krahasuar me një vit më parë.

E gjithë kjo situatë pozitive e ekonomisë shqiptare është konfirmuar edhe nga institucionet partnere ndërkombëtare si: Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe nga kompanitë prestigjioze në botë që vlerësojnë si Standard&Poors, Moody’s etj.

Opinionet dhe deklaratat e këtyre institucioneve janë një sinjal i rëndësishëm pozitiv sa i takon situatës ekonomike dhe pritshmërive në vijimësi.

Cilat janë pritshmëritë tuaja për ecurinë e ekonomisë në 2017-n?

Edhe viti 2017 do të reflektojë ciklin pozitiv të ekonomisë shqiptare të viteve të fundit, trajektoren e rritjes ekonomike të qëndrueshme të shoqëruar me konsolidimin e financave publike.

Rritja ekonomike, parashikohet që të arrijë nivelin e 3.8% në vitin 2017, duke arritur një nivel mesatar mbi 4% për tre vitet e ardhshme, me një deficit buxhetor 2% më i ulëti në 25 vite dhe uljen e borxhit publik nga 71.8 % në 69.1%.

Edhe Buxheti 2017 që miratuam në fund të vitit të kaluar do të vazhdoj të mbështesë reformat thelbësore që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekt kanë ndikim në ekonominë e vendit, si reforma në drejtësi, në administratën publike, në pensione, ajo e pronave, e decentralizimit, në shëndetësi dhe e ujit me rreth 20 miliardë lekë.

Politikat fiskale të ndërmarra në vitet e fundit kanë krijuar lehtësi për biznesin prodhues, ulje të barrës fiskale, stimulim të prodhimit vendas, minimizim të evazionit fiskal, sigurinë e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike e përmirësimin e mirëqenies për qytetarët shqiptarë.

Me rritjen e pagave dhe pensioneve do të vazhdojë të rriten të ardhurat e disponueshme për të nxitur më tej konsumin.

Investimet publike do të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm, ndaj janë planifikuar në një nivel relativisht të lartë në vitin 2017, duke qëndruar afër nivelit 5% në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto.

Cilët janë faktorët që pritet të ndikojnë pozitivisht dhe negativisht (të brendshëm dhe të huaj) në ekonominë shqiptare në 2017?

Investimet dhe konsumi privat do të vijojnë të jenë gjeneratorët kryesorë të rritjes. Investimet publike do të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm, ndaj janë planifikuar në një nivel relativisht të lartë në vitin 2017, duke qëndruar afër nivelit 5% të PBB, investimet e huaja direkte që janë në vazhdim si TAP apo dhe te tjerat në sektorin e energjisë dhe në atë prodhuese, politikat nxitëse që ka marrë qeveria për sektorin bujqësor dhe rritja e kërkesës së huaj në sektorin e turizmit do të ndikojnë pozitivisht në ekonominë e vendit tonë.

Qeveria pret një përmirësim të mëtejshëm të rritjes ekonomike gjatë dy viteve në vazhdim. Motori kryesor i rritjes do të vazhdojë të jetë gjallërimi i kërkesës private dhe investimet, ndërkohë politika fiskale do të mbetet në kahun konsolidues.

Investimet, veçanërisht ato të Huaja Direkte dhe konsumi, pritet të jenë gjeneratorët kryesorë të rritjes. Eksporti i shërbimeve, veçanërisht shërbimet turistike, pritet të kenë një performancë të mirë për këtë vit dhe në periudha afat të mesëm.

Por cdo ekonomi kombëtare ka risqet e veta, dhe ekonomia e vendit tonë nuk është përjashtuar pasi jo vetëm që jemi në një një vit zgjedhor, por në opinionin tim rreziku më i madh I ekonomisë paraqitet nga ambienti i jashtëm, ecuria e ekonomisë të partnerëve kryesorë rë vendit tonë, të vendeve të rajonit dhe ato të BE-së. 2017 është vit zgjedhor edhe për vendet lidere të BE-së, si Gjermania dhe Franca, dhe rezultati zgjedhor do të këtë ndikimin e vet në vendet anëtare dhe që aspirojnë për ne BE.

Ku duhet të përqendrohen reformat në afatin e shkurtër dhe të mesëm në mënyrë që te kemi një zhvillim të qëndrueshëm?

Të gjitha reformat e ndërmarra në këto vite kanë pasur si objektiv zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe konsolidimin e financave publike. Rritja ekonomike për vitet e ardhshme parashikohet të jetë mbi 4% dhe me uljen e borxhit publik me jo me pak se 1% në vit në raport me PBB-në.

Unë mendoj se tashmë me konsolidimin e financave publike, reforma fiskale duhet të jetë prioritet i qeverisë me fokus uljen e pabarazisë.

Sukseset e reformave të deritanishme kanë krijuar shtratin e duhur dhe besimin që ato duhet të thellohen dhe zgjerohen më tej. Reformat duhet të orientohen në reduktimin e mëtejshëm të varfërisë dhe uljen e papunësisë.

Ato duhet të jenë të fokusuara në zbatimin tërësor të modelit të ri ekonomik duke u përqendruar në sektorët prodhues si bujqësia dhe turizmi; zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së lehtë dhe asaj përpunuese; si dhe në zgjerimin e sektorëve të shërbimit me prioritet turizmin me objektivin që nga ecuria e reformave do të varet dhe integrimi në BE.

2017 është vit elektoral e për rrjedhojë, agjentët ekonomikë do të jenë të kujdesshëm deri në përfundimin e zgjedhjeve. Pasiguria mund të shtrihet edhe pas zgjedhjeve duke e bërë gjendjen ndoshta edhe më të vështirë sesa gjysma e parë e vitit.

Si e vlerësoni ecurinë e ekonomisë në vitin 2016?

Ndoshta viti më i keq nën qeverisjen e ‘Rilindjes’. Ashtu si edhe në vitet paraardhës, të ardhurat nuk realizohen më rreth 4 miliardë lekë, pavarësisht shkurtimeve që u bënë në muajin korrik dhe ndërrimit të vazhdueshëm të drejtuesve në Tatime dhe Dogana.

Mungesa e të ardhurave nuk mund të mos shoqërohej me shkurtime edhe në shpenzime, ku si gjithmonë shkurtimin më të madh e pësojnë investimet publike. Në periudhën 10-mujore janë realizuar vetëm 65% e planit vjetor të investimeve.

Sipas INSTAT, ekonomia po shënon rritje, por të dhënat janë të diskutueshme sa kohë që eksportet bien. Dhjetëmujori është 1.6% më i ulët se e njëjta periudhë e një viti më parë. Kredia për biznesin prej kohësh është në nivelet më të ulëta, ndërsa ka shënuar rritje në 21-22% kredia me probleme. Depozitat vazhdojnë trendin rënës.

Është viti i tretë që nuk pati rritje pagash dhe pensionesh. Megjithëse ka një rritje të volumit të investimeve të huaja, ajo vjen vetëm nga importet e mëdha të projektit TAP. Investitorë të tjerë, të rinj, nuk po duken në horizont.

Shumë domethënës dhe shqetësues është vazhdimi i trendit të emigrimit të moshave të reja të punës. Jemi vendi i dytë për nga madhësia e largimeve, pas Sirisë, kjo nënkupton se te ne nuk ka punë.

Si e parashikoni ecurinë e ekonomisë gjatë 2017-s?

Nuk pres ndonjë ndryshim, pasi nuk shoh ndonjë element thelbësor të ndryshojë në politikat e qeverisë. 2017 është vit elektoral e për rrjedhojë agjentët ekonomikë do të jenë të kujdesshëm deri në përfundimin e zgjedhjeve. Pasiguria mund të shtrihet edhe pas zgjedhjeve duke e bërë gjendjen ndoshta edhe më të vështirë sesa gjysma e parë e vitit.

Cilët janë faktorët që pritet të ndikojnë pozitivisht dhe negativisht (të brendshëm dhe të jashtëm) në ekonominë shqiptare në vitin 2017?

Rritja e pagave dhe pensioneve duke filluar nga muaji mars mund të influencojë pozitivisht në konsumin e një pjese të popullsisë sikurse ndikon përqendrimi i investimeve publike në gjysmën e parë të vitit për shkak të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, pasiguria politike frenon në përgjithësi investimet, shthur administratën dhe krijon premisa për zgjerim të korrupsionit dhe shpërdorim të fondeve publike.

Vitet e zgjedhjeve të përgjithshme gjithmonë kanë qenë të vështirë për ekonominë e vendit tonë.

Në ambientin e jashtëm nuk shoh ndonjë faktor të veçantë që mund të bëjë diferencë në ekonominë tonë.

Ku duhet të përqendrohen reformat në periudhë afatshkurtër dhe të mesme, në mënyrë që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm?

Është vështirë ta përmbledhësh në pak rreshta. Që nga viti 2012 duket që ekonomia dhe biznesi janë në ngërç për sa i takon rritjes ekonomike. Situata është përkeqësuar me rritjen e barrës fiskale. Vetëm në tre vitet e fundit, rritjet e miratuara të taksave janë 39 miliardë lekë. Kjo e ka bërë ekonominë tonë sikurse shprehen të gjithë shoqatat e biznesit, më pak konkurruese.

Gjatë tre viteve të para të “Rilindjes” është prekur më shumë nga politikat fiskale shtresa e mesme, e cila gjeneron pjesën kryesore të konsumit të popullatës.

Përfitimet afatshkurtra kanë kosto të madhe në periudhë afatmesme, aq më tepër që shtresa jonë e mesme e merr goditjen shpejt, sepse nuk është e konsoliduar fort ekonomikisht si në vendet e tjera.

Është e nevojshme të bëhet më shumë financiarisht edhe me politika zhvillimore për dy sektorë të rëndësishëm, siç është bujqësia dhe turizmi. Zhvillimi i tyre më shumë është spontan dhe me vetëfinancim sesa i nxitur dhe i orientuar për të ardhmen