Plani i ri, si do ta ndikojë tregun e banesave

Oferta me banesa luksi pritet të shtohet ndjeshëm me vënien në zbatim të Planit Urbanistik të Tiranës. Disa kulla deri në 40 kate janë planifikuar të ndërtohen në zonën e qendrës afër bulevardit. Tre prej tyre pritet të nisin që këtë vit. Si do të rritet oferta për banesa luksi dhe cilët janë blerësit. Urbanistët lajmërojnë flluskën e radhës në ndërtim Oferta për banesa luksi do të shtohet ndjeshëm në kryeqytet me hyrjen në fuqi të Planit të Ri […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve