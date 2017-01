Popullsia shqiptare pa tkurrjen më të madhe gjatë dekadës së fundit në Ballkan

Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet të rajonit që kanë parë tkurrjen më të madhe të popullsisë gjatë viteve 2015-2015 ndër të gjitha vendet me një rënie respektivisht 4.3 dhe 13%, sipas të dhënave të Eurostat. Popullsia e Turqisë u zgjerua me një ritëm relativisht të shpejtë gjatë 2005-2015, duke u rritur me 14.2% në përgjithësi, ndërkohë që numri i banorëve në Mal të Zi dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë u rrit me një ritëm modest, duke u rritur me […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve