Pranvera 2017, e dyta më e nxehtë në planet që nga viti 1880

Pranvera e 2017-s është e dyta më e nxehtë në planet në nivel klimatik që kur kanë nisur të bëhen regjistrime të temperaturave globale në vitin 1880.

Të dhënat vijnë nga NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), që tregojnë tendencën e rritjes së temperaturave në planet. Sipas Institutit të Shkencës, Atmosferës dhe Klimës të Cnr, të tre muajt e pranverës (duke i analizuar veç e veç) kanë regjistruar anomali pozitive +1,6 gradë prilli dhe maji (respektivisht i 17-i dhe i 14-i më i nxehti që prej vitit 1880 e deri në ditët e sotme) dhe +2,5 gradë për marsin (i 4-ti më i nxehti i të gjitha kohërave). Sa i përket reshjeve, maji i vitit 2017 ka bërë që pranvera e këtij viti të jetë stina më e thatë që prej vitit 1880 e deri më sot, me një deficit thuajse 50 për qind krahasuar me periudhën 1971 – 2000.

2017 nis me janarin, që është klasifikuar në nivel global si muaji i tretë më i ngrohtë që nga fillimi i regjistrimeve më 1880, me shkurtin, marsin, prillin dhe majin që janë klasifikuar të gjithë në vend të dytë.

Në maj 2017, temperatura mesatare e sipërfaqes së Tokës dhe oqeaneve ishte më e ulët se ajo e vitit 2016, me një vlerë prej 0,88 gradë Celsius më shumë se mesatarja në periudhën 1951-1980.

Në nivel gjeografik, muaji i kaluar ishte më i nxehti për Afrikën, ndërsa për Europën ishte vetëm 14-i, por të dhënat variojnë nga vendi në vend. Në Spanjë dhe në Britaninë e Madhe, ishte muaji i dytë më i nxehtë i të gjitha kohërave me temperatura respektivisht 2,4 e 1,7 gradë mbi mesataren.

Në Portugali, maji i 2017-s ishte muaji i tretë më i nxehtë, me +2,74 gradë. Në Finlandë, përkundrazi, termometri shënoi një gradë më pak mesatares, dhe temperatura më të ulëta kanë prekur edhe Europën Lindore.

Tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Marrëveshja e Parisit mund të provokojë rritjen e temperaturës me 0,3 gradë Celsius në nivel global brenda fundit të shekullit.

Burimi: Il Sole 24 ore, ANSA