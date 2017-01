Preçi: 2017 do të prodhojë qeveri në shërbim të oligarkisë

Viti 2016 do të mbahet mend edhe si viti kur ekonomia bujqësore shqiptare u kanabizua gjerësisht. Zef Preçi, ekspert i ekonomisë, në parashikimin e tij për zhvillimet e 2017-s dhënë për “Monitor” pohon se, pasojat e kësaj situate do të ndihen edhe për shumë kohë, por më dukshëm rrezikojnë të shfaqen në zgjedhjet e përgjithshme të verës së vitit 2017. Ai thotë se, nëse qeveria aktuale mund të konsiderohet lehtësisht si “llogaritare e detyrimeve financiare të qeverisë paraardhëse”, qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e 2017-s mund të shihet paraprakisht si “llogaritare e interesave të oligarkëve”, d.m.th që do të mbledhë taksat e qytetarëve dhe do t’jua dorëzojnë këtyre të fundit pa konkurrim dhe thjesht mbi bazën e një cope letre – kontratës koncesionare të qeverisë me klientët e saj.

Si i vlerësoni zhvillimet ekonomike të 2016-s dhe çfarë prisni në ekonominë e vendit gjatë 2017-s?

Prej disa vjetësh, në mjediset e ndryshme shqiptare, kur debatohet rreth zhvillimeve ekonomike të një viti si ky që u mbyll, shumica e njerëzve mjaftohen me thënien: “…më mirë se vjet”. Për fat të keq, ky refren po “këndohet” prej gati një dekade, gjë që përkon me krizën ekonomike globale dhe me problemet serioze strukturore që ekonomia jonë po shfaq në vijimësi gjatë gjithë periudhës mbas ndryshimeve sistemike të vitit 1990. E për më keq akoma, refreni “më mirë se një vit më parë” nuk përfshin vetëm aspektet ekonomike (e kuptueshme për kohën kur jetojmë), por edhe në ato politike, sociale, etj. Pavarësisht kësaj, edhe pse 2016-a mund të konsiderohet një vit krejt i ngjashëm me 2015-n, ka njëlloj përmirësimi që duhet vlerësuar. Kështu nuk kemi ndonjë përmirësim në punësim, por kemi një rritje të të punësuarve të siguruar në skemën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Nuk kemi rritje të reja të tatime-taksave gjatë këtij viti, por kemi një përmirësim modest të mbledhshmërisë së të ardhurave tatimore e doganore. Nuk kemi shënuar ndonjë rritje të pranisë së investitorëve të huaj, por është pozitive që shumica e atyre që ishin këtu vazhdojnë të jenë në vendin tonë edhe këtë vit e besoj edhe vitet në vijim. Pra arritjet në ekonominë e vendit, sado modeste, duhen vlerësuar. Ashtu sikurse përbën një shqetësim serioz performanca e dobët fiskale e vendit, arbitrariteti fiskal dhe fryma e “aksioneve” të tipit komunist për zbatimin e detyrës më të rëndësishme të çdo qeverie demokratike në kohë paqeje (mbledhja e tatim-taksave), rritja e ndikimit të lobeve të biznesit dhe të oligarkisë në vendimmarrjet e qeverisë dhe Kuvendit; adaptimi në vijimësi i një sistemi fiskal që cenon avantazhet konkurruese dhe krahasuese të ekonomisë shqiptare në rajon; mungesa e strategjive të zhvillimit të degëve apo sektorëve të ndryshëm të ekonomisë sonë kombëtare; paqartësitë në ushtrimin e funksioneve dhe të detyrave të pushtetit vendor në ofrimin e shërbimeve publike që kanë çuar në përdorimin inefektiv të fondeve në dispozicion, prania e gjerë e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, në shëndetësi, në polici, në prokurimet publike, në administratën publike, etj.

Vlen të theksohet se problemet që lidhen me rritjen e borxhit publik, me destinacionin e parave që merren borxh në emër dhe për llogari të qytetarëve shqiptarë e që do të paguhen prej tyre në të ardhmen, problemet e përparësive të zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit janë bërë edhe më të mprehta gjatë vitit 2016. Kështu mjaftoi një ndryshim ligjor në disa lloje biznesi (call center) në Itali dhe është vënë në pikëpyetje sigurimi i mjeteve minimale të jetesës për 25 apo 30 mijë familje shqiptare… Kjo vlen për të kuptuar jo aq rolin e globalizmit në botën që jetojmë, por nxjerr në evidencë faktin se qeverisja në vendin tonë, përveçse arrogante, është edhe e paaftë. Më konkretisht, në cilindo vend tjetër të botës, shtrirja kaq e gjerë e bizneseve që punojnë me lëndë të parë të porositësit të huaj (fason) apo bizneseve të shërbimeve të tipit “call center” kërkon strategji sektoriale dhe nënsektoriale të miremenduara përmes të cilave brenda një periudhe kohe të caktuar, p.sh. 3-5 vjet, në ekonominë tonë kombëtare bëhet i mundur zhvillimi i atyre degëve, sektorëve apo aktiviteteve që mundësojnë gradualisht prodhimin e lëndës së parë bujqësore e blegtorale, si dhe të degëve të industrisë së lehtë që bën përpunimin e tyre (lëkurë, pambuk, etj.) apo të investohet nga qeveria për aftësimin profesional të punëtorëve me qëllim që gradualisht në tregun botëror të ofrohen mallra me të njëjtën cilësi, por të prodhuara në Shqipëri dhe të markës shqiptare. E njëjta vërejtje mund të bëhet edhe për shkallën e zhvillimit industrial të vendit.

Përfshirja në qeveri e individëve pa përvojë dhe nivel ekspertize në sektorët e rëndësishëm të jetës ekonomike të vendit ka bërë që qeverisja e këtyre viteve të jetë njëlloj vazhdimësie e qeverisjes së mëparshme, duke injoruar disa ligjësi dhe përvoja elementare, të cilat për hir të së vërtetës nuk kanë munguar as në regjimin totalitar. Kështu është pozitive që ka njëlloj përmirësimi i viteve të fundit në sektorin energjetik të vendit, por është e pafalshme që të mos shfrytëzohen ende mundësitë që ofrohen sot për vënien nën kontroll të përmbytjeve në Veriun e vendit dhe shndërrimin në një burim energjetik shtesë të prurjeve të lumit Drin nëpërmjet ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës (Kukës). Apo në industrinë minerare e nxjerrjen e naftës dhe të gazit, në të cilat ekonomia jonë kombëtare funksionon thjesht si ekonomitë e periudhës postkolonialiste, d.m.th vendi ynë është një eksportues neto i lëndëve të para të papërpunuara dhe as mbas 25 vitesh nga ndryshimi i sistemit, qeveria nuk ka asnjë strategji për rritjen e shkallës së përpunimit në vend, apo për përpunimin e integruar në vendet fqinje dhe nxitjen e mbështetjen e projekteve në këto fusha, pa përjashtuar edhe sistemin e arsimit që nuk mbështet zhvillimin e këtyre sektorëve.

Viti 2016 do të mbahet mend edhe si viti kur ekonomia bujqësore shqiptare u kanabizua gjerësisht, ndonëse nuk u pranua asnjëherë zyrtarisht nga qeveria. Pasojat e kësaj situate, mendoj se do të ndihen edhe për shumë kohë, por më dukshëm rrezikojnë të shfaqen në zgjedhjet e përgjithshme të verës së vitit 2017… Nuk po flas për “epideminë” e koncesioneve dhe të ashtuquajturave Partneritete Publike-Private që kanë cenuar funksionet bazë të çdo shteti demokratik në favor të oligarkisë dhe lobeve të biznesit e për të cilat do të mbahet mend kjo qeveri. Ndokush mund të mendojë se gjithçka duket se është e “kopsitur ligjërisht”, se janë vendimmarrje kolegjiale të qeverie apo edhe me përfshirjen e Kuvendit (p.sh., kontrata me RAPISCAN), etj., por personalisht mendoj se kudo ku cenohen interesat publike, kudo ku shkelet gara dhe bëhen favore financiare shumëvjeçare mbi bazën e taksave që do të mblidhen në dekadat që vijnë, kudo ku mungon transparenca dhe flitet për favorizime prej qindra miliona eurosh të klientëve të qeverisë, nuk do të jetë kurrë vonë për të kërkuar llogari dhe për të ndëshkuar personat përgjegjës. E për këtë një ndihmëse të padiskutueshme do të japë reforma në drejtësi që ka filluar të zbatohet pas amendimeve kushtetuese të verës së këtij viti. Një problem më vete përbëjnë edhe “kreditë e këqija” bankare që edhe gjatë këtij viti njohën rritje, ndërsa korrupsioni dhe kosto të të bërit biznes në vend u rritën, pavarësisht raportimeve propagandistike të “Doing Business Report”…

Ne aspektin politik, mendoj se viti 2016 do të mbahet mend si viti i amendimeve kushtetuese nën presion të fortë dhe të gjithanshëm ndërkombëtar, amendime të cilat duket se kanë vendosur një balancë të re të pushteteve, në të cilën roli i pushtetit gjyqësor pritet të ridimensionohet pozitivisht në ditët që vijnë, ndërsa pritet që jo vetëm drejtësia të jetë më vepruese dhe legjitime, por edhe vetë ekzekutivi të jetë më transparent dhe llogaridhënës. Kjo do të thotë se, në aspektin institucional, me reformat e ndërmarra – shumica e të cilave janë në kryerje e sipër – vendi ynë pritet të futet në një hulli normaliteti që presupozon fuqizimin e sundimit të ligjit dhe marrjen fund të “kulturës së pandëshkueshmërisë”. Kuptohet se realizimi i këtyre pritshmërive maksimaliste nga këndvështrimi qytetar është i mundshëm jo falë “vullnetit hyjnor” të ndonjë udhëheqësi politik apo të udhëheqësve të marrë së bashku, por kryesisht falë përfshirjes së gjerë të institucioneve perëndimore si një përgjigje e vullnetit publik për europianizimin e vendit.

Gjithsesi, futja e vendit në një vit zgjedhor përbën një kërcënim për ngadalësimin dhe ndoshta edhe për bllokimin e aspekteve të ndryshme të reformave të nisura, pasi partitë politike në vendin tonë tentojnë të vendosin gjithçka në funksion të axhendës politike të radhës. Kjo është kaq e vërtetë, sa nëse e shohim situatën e këtushme nën optikën e një të huaji, të krijohet përshtypja se vendi ndodhet në një situatë të “zgjedhjeve permanente” duke u larguar shumë si nga premtimet propagandistike të fushatës zgjedhore, ashtu edhe nga programi politiko-qeverisës i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë.

Në aspektin social, përveç ndikimeve të fuqishme të krizës ekonomike globale, rrënimit të besimit publik ndaj institucioneve të shtetit dhe të vetë qeverisë, si dhe të debatit shterpë politik të brendshëm, mendoj se ndikon edhe njëlloj shpërbërjeje e vlerave tradicionale të shoqërisë shqiptare, mungesa e dukshme e vlerave të komunitetit si dhe rritja e ndikimit të sekteve të ndryshëm fetarë në vend. Për rrjedhojë në shtresa dhe grupe të gjera shoqërore ka një bjerrje të shpresës dhe të besimit se “Shqipëria do të bëhet”, se po bëhet mbisundues besimi i kundërt dhe se përpjekjet për t’u larguar nga vendi gjatë tre viteve të fundit kanë qenë më intensive se kurrë. Një raport ndërkombëtar i ditëve të fundit nxirrte në dukje faktin se “Shqipëria është vendi i dytë me numrin më të madh të azilkërkuesve” në vendet e BE, kryesisht në Gjermani dhe në vendet tjera të Europës Veriore. Ndoshta në krijimin e kësaj situate ka ndikuar edhe propaganda e zhurmshme qeveritare dhe pritshmëritë populiste dhe jorealiste që qeveria aktuale ka ndërtuar te qytetarët e pashpresë të vendit qysh në ditët e para të saj. Me këtë dua të them se klima e përgjithshme sociale nuk favorizon thuajse fare solidaritetin social, sakrifikimin për një të ardhme më të mirë të individëve, familjes e komunitetit, kohezionin social, një jetë komunitare të shëndetshme, e mbi të gjitha atë sistem vlerash e virtytesh që shoqëritë demokratike europiane kanë promovuar e ndërtuar në vite. Kështu që sfida më e madhe nuk është thjesht krijimi i mundësive elementare të jetesës për një jetë dinjitoze për shumicën e qytetarëve të vendit, krijimi i mundësive që njeriu të zhvillohet e të ndihet i plotësuar në shumë aspekte në komunitetin ku jeton, por rikthimi i shpresës dhe krijimi i një efekti sinergjie ku individi ndihet i çliruar për të gëzuar të drejtat e veta kushtetuese, ku familja luan rolin e vet tradicional e modern për një shoqëri të shëndoshë, ku shoqëria në tërësi shfaqet si një organizëm vital që funksionon jo më sipas “shkopit të dirigjentit” apo vullnetit të “misionarëve” të vetemëruar, por si një organizëm i gjallë në botën moderne në të cilën jetojmë.

Në këtë kuptim, nëse qeveria aktuale mund të konsiderohet lehtësisht si “llogaritare e detyrimeve financiare të qeverisë paraardhëse”, qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e 2017-s mund të shihet paraprakisht si “llogaritare e interesave të oligarkëve”, d.m.th që do të mbledhë taksat e qytetarëve dhe do t’jua dorëzojë këtyre të fundit pa konkurrim dhe thjesht mbi bazën e një copë letre – kontratës koncesionare të qeverisë me klientët e saj.

Mbiçmimi i monedhës sonë kombëtare muajt e fundit dhe tendenca që ky fenomen të fitojë qëndrueshmëri tregon se sfida të reja e presin ekonominë tonë kombëtare në 2017-n dhe vitet në vijim. Me këtë dua të them se ekziston rreziku që zgjerimi i punësimit të mbetet anemik, që investimet e huaja t’i rrinë larg vendit tonë (kjo edhe për shkak të regjimit fiskal të papërshtatshëm që ka cenuar avantazhet konkurruese dhe krahasuese të vendit), që futja në një vit elektoral të cenojë efikasitetin e investimeve publike, që të vështirësohet mbajtja nën kontroll e borxhit publik, që të hyrat kolosale nga aktiviteti kriminal i kultivimit, përpunimit, tregtimit dhe eksportit të kanabbis sativa të deformojnë seriozisht ekonominë dhe politikën shqiptare të marra së bashku. Po kështu, dështimi në uljen e “kredive të këqija” dëshmon se bashkërendimi midis politikave monetare dhe atyre fiskale nuk ka funksionuar si duhet dhe se sfida të reja e presin ekonominë tonë kombëtare në 2017. Shkurt, në mungesë të përparësive zhvillimore si dhe të nxitimit për të rritur pagat e punës, jam pesimist nëse treguesit e rritjes ekonomike mund të përafrohen me treguesit e shpallur nga qeveria.

Si do të ndikojnë zgjedhjet e përgjithshme elektorale në performancën ekonomike në tërësi?

Ashtu si dhe në të shkuarën, proceset zgjedhore, sidomos zgjedhjet e përgjithshme si ato të vitit 2017, sjellin ndikime kontradiktore në ekonominë e vendit. Këto ndikime konsistojnë kryesisht në nxitjen e konsumit të brendshëm për shkak të pompimit të parave publike, parave private dhe atyre nga burime kriminale në ekonominë e vendit. Kështu qeveria tenton të krijojë imazhin e “një Shqipërie që ndryshon”, të “një Shqipërie që po rindërtohet” (p.sh., qendrat e qyteteve), të “një Shqipërie që është në drejtimin e duhur”, etj. Për rrjedhojë, fondet publike zakonisht shpenzohen në gjashtëmujorin e parë të vitit (d.m.th në periudhën parazgjedhore), ato copëtohen në miniprojekte me qëllim që të kënaqin sa më shumë “bejlerë” të provincës si dhe të okupojnë në punë militante të vlerësuar si grumbullues votash në komunitetet lokale, dhe pak ose aspak interesohet njeri për efektivitetin e këtyre fondeve, ashtu sikurse shërbimet publike bazë si arsimi, shëndetësia, policia, etj., vihen fuqimisht në shërbim të rikonfirmimit të qeverisë/pushtetit të radhës. Sipërmarrësit e mëdhenj marrin një rol të rëndësishëm tutorial në mbështetjen financiare të kandidatëve për deputetë, gjë që në simbiozën aktuale midis oligarkisë dhe elitës politike, i vendos de facto këta të fundit nën kontrollin e oligarkisë mbas zgjedhjeve, duke bërë që vendimmarrjet e tyre të jenë në favor të “sponsorëve” elektoralë.

Në periudhën parazgjedhore, oligarkët nxitojnë të “akaparojnë” veprimtari apo sektorë të rëndësishëm të biznesit, pasurive publike dhe të drejtave ekskluzive të shtetit, për të cilat kanë interesa të forta biznesi, gjë që shpjegon përse vendimmarrje të rëndësishme të qeverisë pas zgjedhjeve, pavarësisht orientimit formal politik, merren në favor të këtyre lobeve apo oligarkëve duke përkeqësuar konkurrueshmërinë e ekonomisë në tërësi dhe lirinë të tregut në vend. Madje në qeverinë aktuale, “epidemia” e të ashtuquajturave “partneritete publike-private” po rrezikon edhe disa funksione tradicionale të shtetit, të vjetra sa vetë historia e shtetit si dogana, tatime, arsimi, infrastruktura publike arsimore, furnizimi me ujë të pijshëm, trajtimi i mbetjeve urbane, etj. Ndërkaq persona me të shkuar kriminale, të njohur në komunitetet lokale për “bëmat dhe gjëmat” e tyre brenda vendit dhe sidomos jashtë tij, tentojnë të përfshihen në aktivitete politike me qëllim që të “blejnë të shkuarën e vet” por edhe “të mbrojnë” bizneset apo veprimtaritë e biznesit të ngritura me paratë e krimit. Për këtë, ata shfrytëzojnë lidhjet e shkurtra me udhëheqësit e partive politike (më saktë me kryetarin e radhës), faktin që brenda këtyre të fundit mungon plotësisht transparenca e financimeve dhe llogaridhënia e lidershipit, si dhe faktin se fushatat zgjedhore po bëhen përherë e më të kushtueshme dhe në elitën politike të vendit mungon vullneti politik për amendimin e Kodit Zgjedhor, me qëllim që të hidhet dritë mbi financimet e paligjshme në fushatat zgjedhore dhe ndëshkimin e prerjen e lidhjeve të krimit të organizuar me politikën.

Kjo është pak a shumë panorama në prag-fushatë zgjedhore zyrtare në vendin tonë. Them “zyrtare”, mbasi qeverisja në një vend si Shqipëria nuk ka lidhje me programe politiko-qeverisëse të miratuar në Kuvend, as me mirëqenien e qytetarëve të vendit. Ajo nuk është gjë tjetër veçse një fushatë e pandërprerë e pashpallur zgjedhore që zgjat deri ditën e zgjedhjeve të ardhshme… E sa i takon fushatës së 2017-s, mbetem pesimist se mund të ndryshojë shumë nga ky parashtrim, por të shpresojmë se diçka do të ndryshojë për mirë…

Në aspektin pozitiv, zgjedhjet krijojnë një moment për të debatuar rreth statusit aktual të zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve, mundësive të vendit, për të ofruar alternativa zhvillimore, për të krijuar një vizion për zhvillimet në periudhën afatmesme si dhe për procesin e integrimit europian të vendit, etj.

Çfarë politikash u sugjeroni palëve konkurrente për qeverisjen për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit në afatgjatë?

Përvoja e njohjes së ekonomisë dhe studimet kanë treguar se garantimi i të drejtave të pronësisë, krijimi i mundësive për funksionimin e lirisë ekonomike dhe vendosja e respektimi i disa standardeve janë parakushte për zhvillim dhe rritje ekonomike të qëndrueshme. Në fund të vitit 2016, ekonomia jonë shfaqet me parametra kryesore ekonomike të përkeqësuar… të tilla janë papunësia e lartë – rreth 16–17%; borxhi i lartë publik – 69–70% e PBB, deficiti i lartë buxhetor – rreth 5-6% e PBB-së, etj., që të marrë së bashku nuk mundësojnë premisat bazë për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, pa folur për rënien e besimit të agjentëve ekonomikë, gjë që e bën vitin 2017 krejt të ngjashëm me vitin lamë pas. Po kështu, liria ekonomike, përballë një rregullimi të dobët të tregjeve dhe në favor të oligarkisë është e kërcënuar dhe nuk ofron mundësi për shfrytëzimin efektiv të kapaciteteve të vendit.

Për të qenë më i drejtpërdrejtë në përgjigje ndaj pyetjes suaj, mendoj se njëlloj përmirësimi pozitiv do të shënonte ekonomia e vendit nëse politikat publike do të fokusoheshin me përparësi në nxitjen dhe mbështetjen e prodhimit vendas përmes futjes në qarkullimin e ekonomik të resurseve natyrorë, monetare dhe njerëzore që disponon ekonomia jonë aktualisht; nëse rritja e fuqisë eksportuese të ekonomisë sonë kombëtare do të shihej si tipari që bënë dallimin për t’u futur realisht në binarët e rritjes ekonomike të qëndrueshme, etj. Në këtë mënyrë, politikat shtetërore, në tërësinë e tyre, do të duhej t’i japin përgjigje më të drejtpërdrejtë zgjerimit të punësimit. Kjo mbasi dihet që përballimi i papunësisë së lartë mbetet sfida kryesore e çdo qeverie të përgjegjshme në këtë vend. Ndërkaq, zhvillimet me ekonominë e vendit mendoj se duhen parë të lidhura ngushtë edhe me statusin e shoqërisë në tërësi, pra me “modelin” shoqëror që duhet ringritur mbi një bazë më të shëndoshë morale, të paktën në shtyllat kryesore të tij.