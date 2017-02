Prishtina, Peja dhe Prizreni vendet më të vizituara nga të huajt

Prishtina, Peja dhe Prizreni janë vendet të cilat vizitohen më së shumti nga turistët ndërkombëtarë, ku nga viti 2008 deri në vitin 2015 vizita e tyre është dyfishuar.

Kjo u bë të ditur në konferencën e organizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim(D4D) me temën “Turizmi për zhvillim: Mundësitë që duhen shfrytëzuar”.Isuf Zejna, nga Demokracia për Zhvillim, tha se nga viti 2008 deri në vitin 2015 ka pasur një dyfishim të vizitorëve ndërkombëtarë, ku më së shumti janë vizituar Prishtina, Peja dhe Prizreni.

Avni Kastrati, zëvendësministër i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha se duke e ditur rëndësinë e turizmit dhe kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të Kosovës MTI është e përkushtuar që të punojë në zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm dhe konkurrues.

Së shpejti do të themelohet Departamenti i Turizmit i cili do t’i përgjigjet nevojave të zhvillimit të turizmit si veprimtari mjaft me fitim.

Gjithashtu, ai tha se kjo Ministri planifikon të formojë një organizatë për turizëm e cila do të promovonte potencialin dhe vlerat turistike që posedon Kosova. Sigrid Meijer, menaxhere e programit promovimi i sektorit privat, Swisscontact në Kosovë, tha se turizmi është një sektor, i cili po rritet dhe është një kontribuues në rritje të GDP-së dhe po ashtu në krijimin e vendeve të punës.

Sipas saj, turizmi është një mënyrë e shkëlqyer për ta përmirësuar imazhin dhe për të treguar gjëra pozitive që Kosova ka për të ofruar.

Po ashtu, ajo tha se kur kanë identifikuar disa fyte të ngushta me të cilat është ballafaquar sektori i turizmit, ku sipas saj një prej tyre ka qenë mungesa e statistikave lidhur me turizmin./KosovaPress/