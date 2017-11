Pronësia industriale, DPPI nis lobimin tek biznesi për rëndësinë e regjistrimit të markave dhe patentave

Strategjia Kombëtare e Pronësisë Industriale 2016-2020 parashikon në një pjesë të rëndësishme të saj ndërgjegjësimin e biznesit për regjistrimin e markave dhe patentave. Në kuadër të kësaj strategjie Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka zhvendosur takimet me organizmat kryesorë përfaqësues të biznesit. Takimi i radhës ishte me Unionin e Dhomave të Tregtisë.

“Ky takim u zhvillua zhvillohet me qëllim përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale 2016-2020 dhe për të diskutuar mbi mënyrat e bashkëpunimit mes institucioneve për ardhjen në ndihmë të biznesit për kuptuar më mire rëndësinë e mbrojtjes së Pronësisë Industriale.

Nëpërmjet bashkëpunimit me Unionin e Dhomave të Tregtisë do të mundësohet shtrirja e aktiviteteve promovuese në të gjitha rrethet dhe qytetet e Shqipërisë. Gjithashtu ky bashkëpunim do të konsistojë në evidentimin e subjekteve tregtare inovative me qëllim orientimin e tyre për mbrojtjen e objekteve të Pronësisë Industriale” thekson Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale.