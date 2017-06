Pse 8-orëshi i punës nuk funksionon

TEMA TE NGJASHME: Menaxhim



Dita e punës 8-orëshe është një qasje e vjetër dhe joefektive për të punuar. Nëse doni të jeni sa më produktiv, ju duhet të hiqni dorë nga kjo mënyrë e vjetër e të punuarit dhe të gjeni një mënyrë të re.

Mënyra më e mirë për të organizuar ditën tuaj

Një studim i kohëve të fundit i drejtuar nga grupi Draugiem përdori një aplikacion kompjuterik për të gjurmuar zakonet e punonjësve në punë. Më specifikisht, aplikacioni gjurmonte se sa kohë punonjësit shpenzonin në detyra të ndryshme duke e krahasuar këtë me nivelin e tyre të produktivitetit.

Në fund të hulumtimit, studiuesit bënë një zbulim interesant: kohëzgjatja e ditës së punës nuk kishte dhe aq rëndësi. Ajo çfarë kishte rëndësi ishte mënyra se si njerëzit e organizonin ditën e tyre. Në veçanti, njerëzit që bënin pushime të shkurtra herë pas here ishin më produktivë se sa ata që punonin për orë të gjata.

Raporti ideal punë-pushim ishte 52 minuta punë ndjekur nga 17 minuta pushim. Njerëzit që respektuan këtë raport kishin një nivel unik përqendrimi në punën e tyre. Për rreth një orë, ata ishin 100 për qind të përkushtuar në detyrën që duhet të përmbushnin. Gjatë kësaj kohe, ata nuk i hodhën një sy të shpejtë Facebook-ut apo të shpërqendroheshin duke kontrolluar email-in. Kur ndienin lodhje (pas rreth një orë), ata bënin pushime të shkurtra, gjatë të cilave shkëputeshin plotësisht puna. Kjo gjë i ndihmonte ata të rimerrnin energji për të punuar me rendiment në orën tjetër.

Truri juaj punon për rreth 1 orë. Kërkon të pushojë për 15 minuta

Ky raport magjik i produktivitetit lidhet me një nevojë të rëndësishme të mendjes njerëzore: truri funksionon normalisht dhe me energji (rreth një orë) ndjekur nga një kohë me energji të ulët (15-20 minuta).

Mënyra më e mirë për të mposhtur lodhjen dhe shpërqendrimet frustruese është që të organizoni ditën tuaj. Në vend që të punoni për një orë ose më shumë dhe më pas të përpiqeni të luftoni kundër shpërqendrimeve dhe lodhjes, kur produktiviteti juaj nis të bjerë, kjo është një shenjë se ju duhet të bëni një pushim. Është e lehtë të bësh pushime të shpeshta kur e dini se ato do t’jua bëjnë ditën tuaj më produktive.

Dita e punës më tetë orë mund të jetë efektive nëse e ndani kohën tuaj në intervale strategjike.

Më poshtë janë katër këshilla që do t’ju çojnë drejt këtij “ritmi magjik”

Ndajeni ditën tuaj në intervale me orë – Ne natyrshëm planifikojmë çfarë duhet të përmbushim deri në fund të ditës, javës, apo muajit, por jemi më shumë ekikasë kur përqendrohemi në atë se çfarë mund të realizojmë në këtë moment. Kjo jo vetëm ju ndihmon të hyni në ritmin e duhur, por duke planifikuar ditën në intervale njëorëshe ju do të përmbushni edhe punët më të vështira.

Respektoni kohën tuaj – Strategjia e intervaleve funksionon vetëm atëherë kur ne përdorim nivelin maksimal të energjisë për të arritur një përqendrim më të madh në një kohë relativisht të shkurtër. Kur ju nuk e respektoni këtë ritëm – duke shkruar mesazhe, duke kontrolluar email-in apo duke i hedhur një sy të shpejtë Facebook – ju e shkatërroni këtë ritëm magjik.

Bëni një pushim të vërtetë – Studimi i grupit Draugie gjeti se punonjësit që bënin pushime të shpeshta ishin më produktivë se sa ata që nuk pushonin për gjatë një ore. Largohuni për pak çaste nga kompjuteri, telefoni juaj, lista e punëve që duhet të përmbushni – është e rëndësishme për të rritur produktivitetin tuaj. Pauza të shkurtra si ecja, leximi apo diskutimet janë më efektivet për të rimarrë energji pasi ato ju largojnë nga puna. Në një ditë të ngarkuar pune ju mund të mendoni se kontrolli i email-it apo ndonjë telefonatë mund të shërbejë si një pushim – por në të vërtetë gaboheni

Mos prisni gjer sa organizmi t’ju thotë se është koha të bëni një pushim – Nëse prisni derisa të ndiheni të lodhur për të bërë një pushim – është tepër vonë – në këtë mënyrë ju nuk do të arrini kurrë të jeni produktiv. Mbani gjithnjë në mendje se është më produktive nëse pushoni në intervale të shkurtra se sa të vazhdoni të punoni kur jeni të lodhur dhe të shpërqendruar.

*Travis Bradberry është autori i një ndër librave më të shitur në botë Emotional Intelligence 2.0, dhe bashkëthemelues i TalentSmart. Librat e tij janë përkthyer në më shumë se 25 gjuhë dhe gjenden në më shumë se 150 vende të botës. Dr. Bradberry ka shkruar për Newsweek, TIME, BusinessWeek, Fortune, Forbes, Fast Company, Inc., USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post dhe The Harvard Business Review.

